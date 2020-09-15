UMH Group просит Зеленского остановить дестабилизацию работы медиахолдинга со стороны АРМА

Медиахолдинг UMH Group просит президента Владимира Зеленского остановить дестабилизацию работы медиахолдинга со стороны Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, а также исключить незаконные действия претендентов на управление активами UMH до окончательного урегулирования всех спорных моментов.

Об этом говорится в обращении UMH Group к Зеленскому, передают Українськi Новини.

"Обращаемся к Вам в связи с итогами конкурса АРМА по выбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" и судьбе более полутысячи сотрудников, работающих в этой компании. С момента передачи активов АРМА со стороны представителей агентства не было ни единой попытки обратиться к людям и разъяснить перспективы их работы в этой компании, равно как и учесть интересы коллектива при вынесении результатов отбора. Владимир Александрович, Вы сами руководили творческими проектами и прекрасно понимаете, как скандалы, слухи и недосказанность дестабилизируют людей, что в конечном счете отрицательно сказывается и на эффективности работы, и как следствие - продукте", - говорится в нем.

В обращении отмечается, что судя по подведению итогов конкурса, сотрудники АРМА, которые представляют интересы государства, не понимают также и разницы между управлением медийными активами и эксплуатацией полувагонов.

"Ведь, согласитесь, одно дело выставить на конкурс подвижной состав. И другое – определять судьбу СМИ, основная ценность которого - люди. Иначе чем руководствовались участники тендерного комитета, когда рассматривали предложение претендентов, не задав конкурсантам ключевого вопроса о сохранении трудовых мест? Повторим, речь идет судьбах более полутысячи человек. Мы очень внимательно читали протокол последнего конкурсного отбора. Там нет ни слова об этом. Хоть это и было заявлено в условиях. Это вагоны могут стоять месяцами на запасном пути, а чтобы обесценить медиа, "талантливому управляющему" хватит одного необдуманного решения", - говорится в обращении.

При этом, согласно обращению, никакой ответственности за это победитель конкурсного отбора не понесет, как и за использование полученных медиаресурсов в войнах со своими конкурентами.

"Обратим Ваше внимание - участники тендерной комиссии АРМА этот вопрос тоже на обсуждение не выносили. Они руководствовались только заявленной суммой отчислений в бюджет. Даже не возможностью ее оплачивать. Из протокола заседания комитета АРМА следует, что объявленное 10 сентября победителем конкурса ООО "1+1 Интернет" - убыточное предприятие с кредиторской задолженностью. Это не согласовывается с обещаниями отчислять ежемесячно в бюджет по 8 миллионов гривен", - говорится в обращении.

При этом представители АРМА эти факты тоже посчитали неважными.

"Хотя согласитесь, Владимир Александрович, для государства важнее не только обещанные без каких-либо обязательств деньги, а то, чтобы данные медиа не были использованы в интересах определенных бизнес-групп или политических сил. Для нас же приоритетом является сохранение рабочих мест и возможность проводить независимую редакционную политику. И желательно без сюрпризов. В связи с этим мы обращаемся к Вам с просьбой услышать и учесть мнение коллектива, остановить дестабилизацию работы со стороны АРМА, а также исключить незаконные действия претендентов на УМХ до окончательного урегулирования всех спорных моментов", - отмечается в обращении.

Как сообщали Українськi Новини, UMH Group считает незаконным результат конкурса АРМА на своего управителя, который выиграла входящая в группу 1 + 1 media компания.

АРМА избрало победителем конкурса по отбору управляющего активами медиахолдинга UMH Group ООО "1+1 Интернет", входящую в медийную группу 1 + 1 media.

21 июля АРМА объявило новый конкурс по поиску управителя имуществом, корпоративными правами и акциями медиахолдинга UMH Group, добавив при этом ряд условий.

Решение о проведении нового конкурса было принято руководством АРМА по причине того, что компании, которые приняли участие в отборе, не выполнили все необходимые требования во время оформления и подачи документов.

В сентябре 2019 Печерский районный суд Киева передал имущество медиахолдинга UMH Group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости