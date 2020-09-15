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15 сентября 2020, вторник, 13:16 66
СМИ 2020-09-15T13:17:15+03:00
Українські Новини
UMH Group просит Зеленского остановить дестабилизацию работы медиахолдинга со стороны АРМА

UMH Group просит Зеленского остановить дестабилизацию работы медиахолдинга со стороны АРМА

Валерия Драгомирова
UMH group, АРМА, Владимир Зеленский
УМХ Фото: УМХ
УМХ Фото: УМХ

Медиахолдинг UMH Group просит президента Владимира Зеленского остановить дестабилизацию работы медиахолдинга со стороны Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, а также исключить незаконные действия претендентов на управление активами UMH до окончательного урегулирования всех спорных моментов.

Об этом говорится в обращении UMH Group к Зеленскому, передают Українськi Новини.

"Обращаемся к Вам в связи с итогами конкурса АРМА по выбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" и судьбе более полутысячи сотрудников, работающих в этой компании. С момента передачи активов АРМА со стороны представителей агентства не было ни единой попытки обратиться к людям и разъяснить перспективы их работы в этой компании, равно как и учесть интересы коллектива при вынесении результатов отбора. Владимир Александрович, Вы сами руководили творческими проектами и прекрасно понимаете, как скандалы, слухи и недосказанность дестабилизируют людей, что в конечном счете отрицательно сказывается и на эффективности работы, и как следствие - продукте", - говорится в нем.

В обращении отмечается, что судя по подведению итогов конкурса, сотрудники АРМА, которые представляют интересы государства, не понимают также и разницы между управлением медийными активами и эксплуатацией полувагонов.

"Ведь, согласитесь, одно дело выставить на конкурс подвижной состав. И другое – определять судьбу СМИ, основная ценность которого - люди. Иначе чем руководствовались участники тендерного комитета, когда рассматривали предложение претендентов, не задав конкурсантам ключевого вопроса о сохранении трудовых мест? Повторим, речь идет судьбах более полутысячи человек. Мы очень внимательно читали протокол последнего конкурсного отбора. Там нет ни слова об этом. Хоть это и было заявлено в условиях. Это вагоны могут стоять месяцами на запасном пути, а чтобы обесценить медиа, "талантливому управляющему" хватит одного необдуманного решения", - говорится в обращении.

При этом, согласно обращению,  никакой ответственности за это победитель конкурсного отбора не понесет, как и за использование полученных медиаресурсов в войнах со своими конкурентами.

"Обратим Ваше внимание - участники тендерной комиссии АРМА этот вопрос тоже на обсуждение не выносили. Они руководствовались только заявленной суммой отчислений в бюджет. Даже не возможностью ее оплачивать. Из протокола заседания комитета АРМА следует, что объявленное 10 сентября победителем конкурса ООО "1+1 Интернет" - убыточное предприятие с кредиторской задолженностью. Это не согласовывается с обещаниями отчислять ежемесячно в бюджет по 8 миллионов гривен", - говорится в обращении.

При этом представители АРМА эти факты тоже посчитали неважными.

"Хотя согласитесь, Владимир Александрович, для государства важнее не только обещанные без каких-либо обязательств деньги, а то, чтобы данные медиа не были использованы в интересах определенных бизнес-групп или политических сил. Для нас же приоритетом является сохранение рабочих мест и возможность проводить независимую редакционную политику. И желательно без сюрпризов. В связи с этим мы обращаемся к Вам с просьбой услышать и учесть мнение коллектива, остановить дестабилизацию работы со стороны АРМА, а также исключить незаконные действия претендентов на УМХ до окончательного урегулирования всех спорных моментов", - отмечается в обращении.

Как сообщали Українськi Новини, UMH Group считает незаконным результат конкурса АРМА на своего управителя, который выиграла входящая в группу 1 + 1 media компания. 

АРМА избрало победителем конкурса по отбору управляющего активами медиахолдинга UMH Group ООО "1+1 Интернет", входящую в медийную группу 1 + 1 media.

21 июля АРМА объявило новый конкурс по поиску управителя имуществом, корпоративными правами и акциями медиахолдинга UMH Group, добавив при этом ряд условий.

Решение о проведении нового конкурса было принято руководством АРМА по причине того, что компании, которые приняли участие в отборе, не выполнили все необходимые требования во время оформления и подачи документов.

В сентябре 2019 Печерский районный суд Киева передал имущество медиахолдинга UMH Group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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