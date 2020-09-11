Компания Коломойского победила в конкурсе АРМА и получит медиа Курченко

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) избрало победителем конкурса по отбору управляющего активами медиахолдинга UMH Group ООО "1+1 Интернет", входящую в медийную группу 1 + 1 media.

Об этом говорится в сообщении АРМА, передают Українськi Новини.

"По итогам детального рассмотрения предложений участников конкурса по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" тендерный комитет АРМА большинством голосов принял решение об избрании победителем конкурса ООО "1 + 1 Интернет", – сказано в нем.

Отмечается, что победитель отбора предложил наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн гривен, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн гривен ежемесячно.

Члены тендерного комитета отметили наличие коллизий в нормах специального закона о АРМА, Уголовно-процессуального кодекса и положениях судебного решения, которым активы UMH Group передано в управление АРМА, что существенно усложнило однозначный выбор в пользу кого-либо из участников конкурса.

Согласно сообщению, в дальнейшем должна быть проведена оценка активов и заключен договор об управлении между АРМА и ООО "1 + 1 Интернет".

Кроме того, в данном случае управляющему необходимо также согласование Антимонопольного комитета на предмет допустимой концентрации активов.

Как сообщали Українські новини, UMH Group ответили на заявление Коломойского по конкурсу АРМА.

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