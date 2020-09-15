UMH Group просить Зеленського зупинити дестабілізацію роботи медіахолдингу з боку АРМА

Медіахолдинг UMH Group просить президента Володимира Зеленського зупинити дестабілізацію роботи медіахолдингу з боку Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, а також виключити незаконні дії претендентів на управління активами UMH до остаточного врегулювання всіх спірних моментів.

Про це йдеться в зверненні UMH Group до Зеленського, передають Українські Новини.

"Звертаємося до Вас у зв'язку з підсумками конкурсу АРМА за вибором керуючого активами "Українського Медіа Холдингу" і долю понад півтисячі співробітників, що працюють в цій компанії. З моменту передачі активів АРМА з боку представників агентства не було жодної спроби звернутися до людей і пояснити перспективи їх роботи в цій компанії, так само як і врахувати інтереси колективу під час винесення результатів відбору. Володимир Олександрович, Ви самі керували творчими проєктами та прекрасно розумієте, як скандали, чутки і недомовленість дестабілізують людей, що врешті-решт негативно позначається і на ефективності роботи, і як наслідок - продукті", - йдеться в ньому.

У зверненні наголошується, що судячи з підбиття підсумків конкурсу, співробітники АРМА, які представляють інтереси держави, не розуміють також і різниці між управлінням медійними активами й експлуатацією піввагонів.

"Адже, погодьтеся, одна справа виставити на конкурс рухомий склад. Й інша - визначати долю ЗМІ, основна цінність якого - люди. Інакше чим керувалися учасники тендерного комітету, коли розглядали пропозицію претендентів, не поставивши конкурсантам ключового питання про збереження трудових місць? Повторимо, йдеться про долі понад півтисячі людей. Ми дуже уважно читали протокол останнього конкурсного відбору. Там немає жодного слова про це. Хоч це і було заявлено в умовах. Це вагони можуть стояти місяцями на запасній колії, а щоб знецінити медіа, "талановитому керівникові" вистачить одного необдуманого рішення", - йдеться в зверненні.

При цьому, згідно зі зверненням, ніякої відповідальності за це переможець конкурсного відбору не понесе, як і за використання отриманих медіаресурсів у війнах зі своїми конкурентами.

"Звернемо Вашу увагу - учасники тендерної комісії АРМА це питання теж на обговорення не виносили. Вони керувалися тільки заявленою сумою відрахувань у бюджет. Навіть не можливістю її оплачувати. З протоколу засідання комітету АРМА слід, що оголошене 10 вересня переможцем конкурсу ТОВ "1+1 Інтернет" - збиткове підприємство з кредиторською заборгованістю. Це не узгоджується з обіцянками відраховувати щомісяця в бюджет по 8 мільйонів гривень", - йдеться в зверненні.

При цьому представники АРМА ці факти теж порахували неважливими.

"Хоча погодьтеся, Володимире Олександровичу, для держави важливіше не тільки обіцяні без будь-яких зобов'язань гроші, а те, щоб ці медіа не були використані в інтересах певних бізнес-груп або політичних сил. Для нас же пріоритетом є збереження робочих місць і можливість проводити незалежну редакційну політику. І бажано без сюрпризів. В зв'язку з цим ми звертаємося до Вас з проханням почути і врахувати думку колективу, зупинити дестабілізацію роботи з боку АРМА, а також виключити незаконні дії претендентів на УМХ до остаточного врегулювання всіх спірних моментів", - зазначається в зверненні.

Як повідомляли Українськi Новини, UMH Group вважає незаконним результат конкурсу АРМА на свого управителя, який виграла media компанія, що входить до групи 1+1.

АРМА обрало переможцем конкурсу з відбору керуючого активами медіахолдингу UMH Group ТОВ "1+1 Інтернет", що входить в медійну групу 1+1 media.

21 липня АРМА оголосило новий конкурс з пошуку управителя майном, корпоративними правами та акціями медіахолдингу UMH Group, додавши при цьому низку умов.

Рішення про проведення нового конкурсу було прийнято керівництвом АРМА через те, що компанії, які взяли участь у відборі, не виконали всі необхідні вимоги під час оформлення і подачі документів.

У вересні 2019 Печерський районний суд Києва передав майно медіахолдингу UMH Group Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

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