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20 июля 2020, понедельник, 22:46 14
Политика 2020-07-20T22:46:33+03:00
Українські Новини
АРМА объявило новый конкурс по поиску управителя UMH Group

АРМА объявило новый конкурс по поиску управителя UMH Group

Надежда Комендантова
Конкурс, Украинский медиахолдинг, UMH group, АРМА
УМХ Фото: УМХ
УМХ Фото: УМХ

После заявления, что УМХ оспорит в суде конкурс АРМА по управлению активами медиахолдинга, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) вечером 20 июля объявило новый конкурс по поиску управляющего "Украинским медиа холдинга" (УМХ). Этому предшествовала критика условий проведения конкурса как со стороны самого холдинга, так и различных медиагрупп.

Об этом сообщает kp.ua со ссылкой на АРМА.

По сравнению с предыдущим конкурсом, документы на участие в котором подали семь компаний, АРМА добавило ряд требованиям к потенциальным управителям.

А именно:

- программа управления, помимо прочего, должна содержать: гарантии участника по соблюдению трудовых прав работников УМХ (согласно нормам Кодекса законов о труде Украины);

- четко определены мероприятия по получению согласия владельца корпоративных прав, необходимых для осуществления управления Активами (в контексте части седьмой статьи 21 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений");

- пути урегулирования существующей задолженности перед кредиторами и залогодержателями активов группы УМХ; четкие меры, которые планирует осуществить управляющий, с целью получения (пролонгации) лицензий и других разрешительных документов. При этом Программа должна предусматривать развитие всех без исключения направлений деятельности УМХ.

Остальные формулировки повторяются. АРМА подчеркивает, что ключевое значение для конкурсного отбора имеет представление полной, качественной, всесторонне аргументированной программы управления активами, поскольку отбор управляющих АРМА - это конкуренция не только ценовых предложений, а именно содержания программ управления.

Прием документом продолжится до 28 августа. Аннулируются ли заявки участников предыдущего конкурса не уточняется. О его отмене АРМА не сообщала.

Как сообщали Українські Новини, первый конкурс объявили 12 июня. Заявки подали семь компаний: ООО "1+1 Интернет", ООО "Объединенная медиа-группа", ООО "Эра-Медиа", Медиахолдинг Business Radio Group, Бизнес/медиа бюро Ekonomika+, ООО "Зручно", ООО "УМД".

Медиа Группа Украина, которая хоть и не участвовала в конкурсе, выступила с обращением против его проведения, считая, что он не соответствует нормам закона "О телевидении и радиовещании". Радиокомитет потребовал от Агентства ответов на все замечания к проведению конкурса или отменить его и объявить повторно после устранения нарушений.

сентябре Печерский районный суд Киева передал имущество медиа-холдинга UMH Group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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