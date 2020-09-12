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12 сентября 2020, суббота, 21:25 520
СМИ 2020-09-12T21:27:20+03:00
Українські Новини
"Украинский Медиа Холдинг" заявил о планируемом силовом захвате компании

"Украинский Медиа Холдинг" заявил о планируемом силовом захвате компании

Надежда Комендантова
Конкурс, UMH group, АРМА, Украинский Медиа Холдинг
УМХ Фото: УМХ
УМХ Фото: УМХ

После того, как компания Коломойского победила в конкурсе АРМА и получит медиа Курченко, медиахолдинг UMH Group считает незаконным результат конкурса Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) по отбору управляющего активами медиахолдинга, в котором победителем стало ООО "1+1 Интернет", входящее в медийную группу 1 + 1 media.

Об этом говорится в заявлении UMH Group, которое опубликовано на сайте входящего в медиахолдинг издания "КП в Украине", передают Українськi Новини.

"Тендерный комитет АРМА большинством голосов принял решение об избрании победителем конкурса ООО "1+1 Интернет". Считаем, что данное решение было принято с нарушением норм действующего законодательства Украины, и при сговоре руководства АРМА и владельцев победителя", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что Закон Украины О публичных закупках предусматривает проведение закупок исключительно через электронную систему "Прозорро", в которой в открытом доступе должна размещаться тендерная документация заказчика (АРМА) и тендерные предложения участников конкурса, при этом указанное требование соблюдено АРМА не было.

Еще одним нарушением, согласно заявлению, является ограничение на участие в конкурсе ООО "Издательство Украинский Медиа Дом".

В заявлении говорится, что при таких существенных нарушениях в ближайшие дни участниками конкурса по управлению активами UMH, будет подано исковое заявление об обжаловании результатов конкурса.

"По имеющейся информации, еще даже до подписания Договора с "незаконным победителем", бывшими владельцами "группы Приват" планируется силовой захват холдинга UMH, с целью уже на ближайших местных выборах использовать медийный ресурс холдинга для манипуляций информацией и продвижения конкретных политических сил. Учитывая вышеизложенное, обращаемся к президенту, Кабинету Министров и правоохранительным органам (и просим считать это заявлением о совершении преступления и для выяснения обстоятельств сговора между руководством АРМА и собственниками (финальными бенефициарами) ООО "1+1 Интернет") с просьбой не допустить совершения преступления и защитить свободу слова от одной из политических сил накануне местных выборов", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля АРМА объявило новый конкурс по поиску управителя имуществом, корпоративными правами и акциями медиахолдинга UMH Group, добавив при этом ряд условий.

первый конкурс объявили 12 июня. Заявки подали семь компаний: ООО "1+1 Интернет", ООО "Объединенная медиа-группа", ООО "Эра-Медиа", Медиахолдинг Business Radio Group, Бизнес/медиа бюро Ekonomika+, ООО "Зручно", ООО "УМД".

Медиа Группа Украина, которая хоть и не участвовала в конкурсе, выступила с обращением против его проведения, считая, что он не соответствует нормам закона "О телевидении и радиовещании". Радиокомитет потребовал от Агентства ответов на все замечания к проведению конкурса или отменить его и объявить повторно после устранения нарушений.

В сентябре Печерский районный суд Киева передал имущество медиа-холдинга UMH Group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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