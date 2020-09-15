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15 сентября 2020, вторник, 10:08 227
Общество 2020-09-15T11:00:03+03:00
Українські Новини
Книгарня "Є" будет продавать больше русскоязычных книг из-за "привлекательных условий"

Книгарня "Є" будет продавать больше русскоязычных книг из-за "привлекательных условий"

Валерия Драгомирова
Книги, Книги на русском, Книгарня Є
Книгарня
Книгарня "Є". Фото: Facebook/Книгарня "Є"

В то время, как в Украине полностью заблокирован ввоз книг из России, сеть книжных магазинов Украины Книгарня "Є" увеличит долю русскоязычных книг в продаже. 

Об этом говорится в сообщении Книгарни "Є" на странице в соцсети Facebook.

Так видят в магазине ситуацию по состоянию на текущий год:

  • Если не учитывать сеть магазинов "Є", 50-70% в обороте крупных книготорговых структур составляет русская книга (как импортируемая так и издана в Украине).
  • Главной причиной продвижения ритейлом русской книги есть привлекательные условия (большая маржа).
  • Возможность создавать привлекательные условия определяется в первую очередь преимуществами в себестоимости российского продукта по сравнению с украинским (меньшая стоимость авторских прав и перевода на один экземпляр).
  • Российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку собственного государства в продвижении своего продукта в Украине.

В магазине добавили, что несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги постепенно будет сокращаться, украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать еще больше российской литературы - вопреки собственному желанию.

"Нравится нам это положение вещей? Нет. Или в силах мы, как книготорговая сеть, изменить его? Нет. Можем ли мы игнорировать эту реальность? Нет. Исправить такое положение может только эффективная государственная политика, а книжный магазин "Е" вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей дальнейшей работы", - подытожили в Книгарне "Є".

Как сообщали Українські Новини, русскоязычные школы переводят на украинский язык обучения без необходимых учебников. 

Ранее глава Украинского института книги Коваль призвала "вычистить библиотеки" от устаревшего, сформированного в советское время фонда. 

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