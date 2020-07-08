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08 июля 2020, среда, 18:21 448
Общество 2020-07-08T18:30:02+03:00
Українські Новини
В Украине полностью заблокирован ввоз книг из России

В Украине полностью заблокирован ввоз книг из России

Сергей Паламаренко
Россия, Книги, Иван Степурин, Саммит-Книга
Книги (иллюстрация). Фото: Pixabay
Книги (иллюстрация). Фото: Pixabay

Директор издательства "Саммит-Книга" Иван Степурин заявил, что в Украину с ноября 2019 года не ввезли ни одной книги из Российской Федерации (РФ), с этого же времени не было выдано ни одной лицензии. Это спровоцировало большую проблему в сфере научной литературы, которую в стране не производят и не переводят. Раньше ее привозили из РФ.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

С января 2017 года в Украине действует запрет на свободный ввоз книг из России: для этого нужно получать специальные разрешения.  Но на практике лицензирование книг из России привело к коллапсу на книжном рынке в Украине и острому дефициту специализированной научной литературы.

"Если в прошлом году Госкомтелерадио выдало лицензии на ввоз 5-7 тыс. наименований, то в этом году не лицензирована ни одна книга из РФ. За 2020 год не была ввезена ни одна книга. Безотносительно их содержания. А ведь специальная научная, профессиональная литература в Украине почти не производится - она преимущественно переводная и завозится из России", - сказал Степурин.

Этот вопрос особенно остро встал во время карантина, когда медикам понадобилась актуальная научная литература по вирусологии.

"Во время карантина ко мне обращались врачи с просьбой срочно "достать" новые книги по иммунологии и вирусологии - а их нет! В стране катастрофическая ситуация с доступом к специальной научной литературе, включая медицинскую. В Украине их и не производят, и не переводят, это невыгодно с экономической точки зрения. Такие узкоспециализированные книги не пользуются большим спросом. Раньше переводные книги свободно завозились из России - по 1-2, 10 штук. А сейчас научная книга - дефицит", - уточнил директор издательства "Саммит-Книга".

По его словам, заморозка выдачи лицензий на ввоз книг из РФ связана с переформатированием Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Бывший министр Владимир Бородянский должен был передать функцию по лицензированию внутреннему департаменту или Украинскому институту книги и начал этот процесс, но не успел закончить. С 15 мая Минкультуры переформатировали, и передача функций так и не произошла.

"В итоге получилось так, что Госкомтелерадио уже не может выдавать лицензии, а Минкульт еще не может. А это породило еще одну проблему. Украинская книга освобождена от НДС, но импортная - нет. НДС на импорт - 20%, плюс налог на прибыль 18%. Каждый месяц книготорговые компании, которые импортируют книги, платят от 10 млн гривен НДС и около 8 млн гривен налога на прибыль. Выходит, уже более полугода украинский бюджет не получил от импортеров книг ни копейки", - сказал Степурин.

Напомним, в октябре 2019 года Госкомтелерадио отчиталось о запрете на ввоз в Украину более 1 млн российских книг.

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