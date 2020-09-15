Книгарня "Є" буде продавати більше російськомовних книг через "привабливі умови"

М ережа книжкових магазинів України Книгарня "Є" збільшить частку російськомовних книг у продажу у той час, як в Україні повністю заблоковане ввезення книг з Росії.

Про це йдеться в повідомленні Книгарня "Є" на сторінці в соцмережі Facebook.

Так бачать в магазині ситуацію станом на поточний рік:

якщо не враховувати мережу магазинів "Є", 50-70% в обороті великих книготорговельних структур становить російська книга (як імпортована так і видана в Україні);

головною причиною просування рітейлом російської книги є привабливі умови (велика маржа);

можливість створювати привабливі умови визначається в першу чергу перевагами в собівартості російського продукту в порівнянні з українським (менша вартість авторських прав і переведення на один екземпляр);

російський книжковий бізнес завжди може розраховувати на підтримку власної держави в просуванні свого продукту в Україні.

У магазині додали, що нескладно припустити, що в цих умовах сегмент україномовної книги поступово буде скорочуватися, українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російської літератури - всупереч власним бажанням.

"Подобається нам це стан речей? Ні. Чи в силах ми, як книготорговельна мережа, змінити його? Ні. Чи можемо ми ігнорувати цю реальність? Ні. Виправити таке становище може тільки ефективна державна політика, а книгарня "Є" змушена враховувати викладені обставини в плануванні своєї подальшої роботи", - підсумували в Книгарні "Є".



Як повідомляли Українські Новини, генеральний директор одного з найбільших в Україні видавництв "Фоліо" (Харків) Олександр Красовицький спрогнозував закриття 10% видавництв і 20% книжкових магазинів до кінця 2020 року.

Тим часом директор "Українського інституту книги" Олександра Коваль заявила, що бібліотеки потрібно "вичищати від радянського фонду".

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