підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 вересня 2020, вівторок, 10:08 6
Суспільство 2020-09-15T10:32:03+03:00
Українські Новини
Книгарня "Є" буде продавати більше російськомовних книг через "привабливі умови"

Книгарня "Є" буде продавати більше російськомовних книг через "привабливі умови"

Валерия Драгомирова
Книги, російські книги, книгарня, Книгарня Є
Книгарня
Книгарня "Є". Фото: Facebook/Книгарня "Є"

Мережа книжкових магазинів України Книгарня "Є" збільшить частку російськомовних книг у продажу у той час, як в Україні повністю заблоковане ввезення книг з Росії.

Про це йдеться в повідомленні Книгарня "Є" на сторінці в соцмережі Facebook.

Так бачать в магазині ситуацію станом на поточний рік:

  • якщо не враховувати мережу магазинів "Є", 50-70% в обороті великих книготорговельних структур становить російська книга (як імпортована так і видана в Україні);
  • головною причиною просування рітейлом російської книги є привабливі умови (велика маржа);
  • можливість створювати привабливі умови визначається в першу чергу перевагами в собівартості російського продукту в порівнянні з українським (менша вартість авторських прав і переведення на один екземпляр);
  • російський книжковий бізнес завжди може розраховувати на підтримку власної держави в просуванні свого продукту в Україні.

У магазині додали, що нескладно припустити, що в цих умовах сегмент україномовної книги поступово буде скорочуватися, українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російської літератури - всупереч власним бажанням.

"Подобається нам це стан речей? Ні. Чи в силах ми, як книготорговельна мережа, змінити його? Ні. Чи можемо ми ігнорувати цю реальність? Ні. Виправити таке становище може тільки ефективна державна політика, а книгарня "Є" змушена враховувати викладені обставини в плануванні своєї подальшої роботи", - підсумували в Книгарні "Є".


Як повідомляли Українські Новини, генеральний директор одного з найбільших в Україні видавництв "Фоліо" (Харків) Олександр Красовицький спрогнозував закриття 10% видавництв і 20% книжкових магазинів до кінця 2020 року.

Тим часом директор "Українського інституту книги" Олександра Коваль заявила, що бібліотеки потрібно "вичищати від радянського фонду".

Більше новин про: Книги російські книги книгарня Книгарня Є

Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6%
Карантин в Україні триває 188 днів. Які обмеження діють
Новини
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Валюта подорожчала. Курс долара і євро в обмінниках у вівторок 10:27
Владислав Трубіцин. Фото: Культурні новації.
У Києві на Андріївському узвозі вдруге пройшов "Булгаков-FEST" 10:09
Книгарня "Є" буде продавати більше російськомовних книг через "привабливі умови" 10:08
Рада сьогодні розгляне заяву щодо ситуації в Білорусі 09:37
більше новин
Сергей Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Я тут живу": кандидата в мери Києва Сергія Притулу спіймали на брехні, — ЗМІ 16:01
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
В умовах карантину мобільні оператори змушені піти на перегляд тарифів, - ЗМІ 13:03
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ 10:29
Створення єдиного тютюнового оператора поповнить бюджет України на 15 млрд грн, - Сазонов 12:15
більше новин
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2021, – представник Кабміну в Раді Мокан 10:29
Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень 13:43
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
більше новин
Рада сьогодні розгляне заяву щодо ситуації в Білорусі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok