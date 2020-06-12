Русскоязычные школы переводят на украинский язык обучения без необходимых учебников

10 июня в школах Украины стартовала инвентаризация учебников, проводимая согласно письму исполняющего обязанности министра образования Любомиры Мандзий. После завершения инвентаризации учебников предполагается перераспределение их между школами различных административно-территориальных единиц.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Причина в том, что со следующего учебного года обучение в школах на русском языке в Украине будет прекращено. Однако русскоязычные школы не обеспечены необходимым количеством учебников на украинском языке. Поэтому, по задумке Мандзий, школы, обладающие учебниками на украинском языке, должны "поделиться" ими.

В письме говорится, что с 2020-2021 учебного года все учащиеся школ, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины (то есть русскоязычное население), переходят на украинский язык обучения. Это регламентировано законами "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (более известный как закон о тотальной украинизации).

Мандзий сообщила о необходимости централизованного проведения с 10 по 29 июля инвентаризации библиотечных фондов школ для обеспечения учебниками, которые напечатаны на украинском языке. А по результатам инвентаризации из "украинских" школ должны передать учебники, напечатанные на украинском языке, в "русские" школы, где с нового учебного года будут преподавать почти все предметы на украинском языке.

Родители сообщают, что обеспечивать учебниками их детей школы не торопятся и просят приобрести их самостоятельно. То есть за принудительную украинизацию родители должны будут еще и заплатить из своего кармана. Хотя в письме и.о. министра образования не говорится о том, что за недостающие учебники надо платить родителям, а только рекомендуется начать опись книг, которыми можно поделиться с другими школами.

То есть библиотечных фондов на всех не хватает. Видимо, перевести русскоязычных школьников на украинский язык решили побыстрее - несмотря на то, что школы элементарно не готовы, а нужное количество литературы - не отпечатано.

Таким образом, русскоязычные родители должны будут оплатить учебники на украинском языке, по которым они далеко не всегда хотят учить своих детей. Ведь те, кто остался на данный момент в русской школе, скорее всего сделал это сознательно - украинских учебных заведений сейчас очень много.

Теперь родителей ожидают дополнительные солидные расходы, потому как учебники сейчас стоят дорого. Например, учебник украинского языка для 5 класса авторства Заболотного - 150 гривен. Это только 1 учебник, а нужен целый комплект по всем предметам. И только для одного ребенка, а их может быть у родителей несколько.