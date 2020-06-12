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12 июня 2020, пятница, 07:16 316 Документ
Общество 2020-06-12T07:16:01+03:00
Українські Новини
Русскоязычные школы переводят на украинский язык обучения без необходимых учебников

Русскоязычные школы переводят на украинский язык обучения без необходимых учебников

Петр Стуженко
Минобразования, Русский язык, Украинский язык, Любомира Мандзий, Школьные учебники
Украинские учебники (иллюстрация). Фото: strana.ua
Украинские учебники (иллюстрация). Фото: strana.ua

10 июня в школах Украины стартовала инвентаризация учебников, проводимая согласно письму исполняющего обязанности министра образования Любомиры Мандзий. После завершения инвентаризации учебников предполагается перераспределение их между школами различных административно-территориальных единиц.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Причина в том, что со следующего учебного года обучение в школах на русском языке в Украине будет прекращено. Однако русскоязычные школы не обеспечены необходимым количеством учебников на украинском языке. Поэтому, по задумке Мандзий, школы, обладающие учебниками на украинском языке, должны "поделиться" ими.

В письме говорится, что с 2020-2021 учебного года все учащиеся школ, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины (то есть русскоязычное население), переходят на украинский язык обучения. Это регламентировано законами "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (более известный как закон о тотальной украинизации).

Мандзий сообщила о необходимости централизованного проведения с 10 по 29 июля инвентаризации библиотечных фондов школ для обеспечения учебниками, которые напечатаны на украинском языке. А по результатам инвентаризации из "украинских" школ должны передать учебники, напечатанные на украинском языке, в "русские" школы, где с нового учебного года будут преподавать почти все предметы на украинском языке.

Родители сообщают, что обеспечивать учебниками их детей школы не торопятся и просят приобрести их самостоятельно. То есть за принудительную украинизацию родители должны будут еще и заплатить из своего кармана. Хотя в письме и.о. министра образования не говорится о том, что за недостающие учебники надо платить родителям, а только рекомендуется начать опись книг, которыми можно поделиться с другими школами.

То есть библиотечных фондов на всех не хватает. Видимо, перевести русскоязычных школьников на украинский язык решили побыстрее - несмотря на то, что школы элементарно не готовы, а нужное количество литературы - не отпечатано. 

Таким образом, русскоязычные родители должны будут оплатить учебники на украинском языке, по которым они далеко не всегда хотят учить своих детей. Ведь те, кто остался на данный момент в русской школе, скорее всего сделал это сознательно - украинских учебных заведений сейчас очень много. 

Теперь родителей ожидают дополнительные солидные расходы, потому как учебники сейчас стоят дорого. Например, учебник украинского языка для 5 класса авторства Заболотного - 150 гривен. Это только 1 учебник, а нужен целый комплект по всем предметам. И только для одного ребенка, а их может быть у родителей несколько.

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