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14 сентября 2020, понедельник, 09:30 298
Общество 2020-09-14T09:30:29+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Украине падает третий день подряд

Заболеваемость коронавирусом в Украине падает третий день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

13 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 462 до 156 797, количество умерших от заболевания увеличилось на 33 человека до 3 211 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания снизилось на 0,57%, новых летальных случаев - увеличилось на 10%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 14 сентября в Украине зарегистрировано 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 211 летальных, 69 543 человека выздоровели.

За сутки зафиксировано 2 462 новых случая заболевания, выздоровели 650 человек, умерли 33 человека.

Таким образом, 13 сентября показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 462 против 650.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 14 сентября составило 84 043 человека, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (17 429), Львовской (17 057) и Харьковской областях (12 853).

В Черновицкой области зафиксировано 12 252 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 11 357 случаев, в Ривненской – 10 555, в Одесской - 9 687, в Тернопольской - 9 234, в Закарпатской – 8 675, в Киевской - 6 961, в Волынской - 6 353, в Винницкой - 4 844, в Житомирской - 4 390, в Хмельницкой - 4 008, в Днепропетровской - 3 342 случая.

2 788 случаев выявлены в Черниговской области, 2 579 случая - в Черкасской, 2 502 случая - в Сумской, 2 403 случая - в Запорожской, 2 101 случай - в Донецкой, 2 051 случай - в Николаевской, 1 223 случая - в Полтавской, 909 случаев - в Кировоградской, 644 случая - в Херсонской и 600 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

Также медики назвали фактор, повышающий вероятность тяжелого течения коронавируса.

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