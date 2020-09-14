На выходных количество ПЦР-исследований сократилось на треть, а анализов на антитела - в 4 раза

13 сентября было проведено 14 323 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 35,8% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 1 597 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 4 раза меньше по сравнению с 12 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 15 920 тестирований, из них 14 323 методом ПЦР, а также 1 597 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 870 790 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 14 сентября поступило 2 458 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 220 099 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 11 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 428 человек до 16 951, умерших - на 5 до 266.

Также смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть.

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