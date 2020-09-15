подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 сентября 2020, вторник, 09:37 505
Верховная Рада и партии 2020-09-15T11:00:03+03:00
Українські Новини
Рада сегодня рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси

Рада сегодня рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Беларусь, Повестка дня
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада во вторник, 15 сентября, рассмотрит проект постановления №3053а о заявлении парламента по ситуации в Беларуси.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Также парламентарии намерены рассмотреть проект постановления №3050-2 о внесении изменений в повестку дня 4-й сессии.

Для рассмотрения в первом чтении указаны законопроекты №3553 о совершенствовании отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, №3915 об изменениях в Криминальный процессуальный кодекс о праве следственного судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве, №3984 о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, №3851 об изменениях в Налоговый кодекс в части государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий.

Во втором чтении парламентарии намерены рассмотреть законопроекты №2228 об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, №1109 о расширении перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона "О потребительском кредитовании", №3608 о проведении заседаний парламента по пленарным вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 15:00, по пятницам - с 10:00 до 16:00, №3648 о создании компетентного органа в сфере донорства крови.

Также Рада рассмотрит законопроект №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам с предложениями Президента.

Кроме этого, в повестке дня заседания - проекты постановлений №3835 об обращении к Кабинету Министров в части принятия мер для обеспечения населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением и №4077 об изменениях в составе Совета Национального банка, законопроекты №3335, 3335-1 о повышении эффективности деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, №3176 о закупках природного газа, №3717 об урегулировании образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также для рассмотрения в повторном втором чтении указан законопроект №2412-д о разведке.

Как сообщали Українськi Новини, Арахамия прокомментировал постановление о непризнании выборов в Беларуси

Ранее сообщалось, что в Раде хотят зарегистрировать постановление о непризнании президентских выборов в Беларуси

Больше новостей о: Верховная Рада Беларусь Повестка дня

В Украине почти три тысячи новых больных коронавирусом и 53 смерти от COVID-19 за сутки
Рада сегодня рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси
Новости
В Украине с января могут установить прожиточный минимум 2,2 тыс. гривен, минимальную зарплату – 6 тыс. гривен 10:38
Пограничники не задержали ни одного хасида на границе с Беларусью 10:29
Газопровод.
ЧП под Киевом: в Чабанах прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу 10:29
Валюта подорожала. Курс доллара и евро в обменниках во вторник 10:27
Владислав Трубицын. Фото: Культурные новации
В Киеве на Андреевском спуске во второй раз прошел "Булгаков-FEST" 10:09 Фото
больше новостей
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
В условиях карантина мобильные операторы вынуждены пойти на пересмотр тарифов, - СМИ 13:03
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
COVID-19 забрал жизнь главного педиатра Львова 16:03
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19 10:21
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
Экзамен по математике станет обязательным для выпускников школ с 2021 21:45
больше новостей
Группы хасидов пытались "прорваться" в Украину со стороны Беларуси
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok