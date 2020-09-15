Рада сегодня рассмотрит заявление по ситуации в Беларуси

Верховная Рада во вторник, 15 сентября, рассмотрит проект постановления №3053а о заявлении парламента по ситуации в Беларуси.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Также парламентарии намерены рассмотреть проект постановления №3050-2 о внесении изменений в повестку дня 4-й сессии.

Для рассмотрения в первом чтении указаны законопроекты №3553 о совершенствовании отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, №3915 об изменениях в Криминальный процессуальный кодекс о праве следственного судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве, №3984 о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, №3851 об изменениях в Налоговый кодекс в части государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий.

Во втором чтении парламентарии намерены рассмотреть законопроекты №2228 об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, №1109 о расширении перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона "О потребительском кредитовании", №3608 о проведении заседаний парламента по пленарным вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 15:00, по пятницам - с 10:00 до 16:00, №3648 о создании компетентного органа в сфере донорства крови.

Также Рада рассмотрит законопроект №3640 о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам с предложениями Президента.

Кроме этого, в повестке дня заседания - проекты постановлений №3835 об обращении к Кабинету Министров в части принятия мер для обеспечения населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением и №4077 об изменениях в составе Совета Национального банка, законопроекты №3335, 3335-1 о повышении эффективности деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, №3176 о закупках природного газа, №3717 об урегулировании образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также для рассмотрения в повторном втором чтении указан законопроект №2412-д о разведке.

Как сообщали Українськi Новини, Арахамия прокомментировал постановление о непризнании выборов в Беларуси.

Ранее сообщалось, что в Раде хотят зарегистрировать постановление о непризнании президентских выборов в Беларуси.

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