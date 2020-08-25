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25 августа 2020, вторник, 17:30 60
Верховная Рада и партии 2020-08-25T18:45:02+03:00
Українські Новини
Нам нужно "побыть Швейцарией", — Арахамия про постановление о непризнании выборов Президента Беларуси

Нам нужно "побыть Швейцарией", — Арахамия про постановление о непризнании выборов Президента Беларуси

Елена Новикова
Александр Лукашенко, Слуга народа, Давид Арахамия, выборы в Беларуси, выборы президента Беларуси, Президент Беларуси
Давид Арахамия
Давид Арахамия

В то время, как в Раде предложили признать результаты выборов в Беларуси нелегитимными, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Украине нужно быть нейтральной с этим, чтобы не повысить риски военной угрозы. Об он заявил журналистам во вторник, передают Українськi Новини.

"По моему мнению, учитывая то, что у нас на востоке фронт, иметь еще один фронт на Севере нам точно не выгодно, поэтому нам нужно, это по моему мнению, немножко подождать с какими-то вообще осуждениями или какими-то "опинионами" (мнениями) на эту тему, потому что нам нужно на какое-то время "побыть Швейцарией" в этом плане и быть максимально нейтральными для того, чтобы не повысить риски военной угрозы", - сказал он.

По словам главы фракции, необходимо подождать для понимания дальнейшего экономического сотрудничества, а потом "подстраиваться под ситуацию", так как в случае остановки торговых отношений финансовые потери могут достигнуть нескольких процентов ВВП.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский просит украинцев воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий Президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

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