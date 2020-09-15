Рада сьогодні розгляне заяву щодо ситуації в Білорусі

У вівторок, 15 вересня, Верховна Рада розгляне проєкт постанови № 3053а про заяву парламенту щодо ситуації в Білорусі. Також парламентарі мають намір розглянути проєкт постанови № 3050-2 про внесення змін до порядку денного 4-ї сесії.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Для розгляду в першому читанні вказано законопроєкти № 3553 про вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку і ведення військового обліку, № 3915 про зміни до Кримінального процесуального кодексу про право слідчого судді, суду не визначати розмір застави в кримінальному провадженні, № 3984 про допущення дізнавачів, слідчих і прокурорів у район здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях, № 3851 про зміни до Податкового кодексу в частині державної підтримки культури, туризму і креативних індустрій.

У другому читанні парламентарі мають намір розглянути законопроєкти № 2228 про зменшення терміну оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, № 1109 про розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється чинність Закону "Про споживче кредитування", № 3608 про проведення засідань парламенту по пленарних вівторках, середах і четвергах із 10:00 до 15:00, по п'ятницях - із 10:00 до 16:00, № 3648 про створення компетентного органу в сфері донорства крові.

Також Рада розгляне законопроєкт № 3640 про продовження мораторію на стягнення майна за валютними кредитами з пропозиціями президента.

Крім цього, на порядку денному засідання - проєкти постанов № 3835 про звернення до Кабінету Міністрів у частині вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням та № 4077 про зміни в складі Ради Національного банку, законопроєкти №№ 3335, 3335-1 про підвищення ефективності діяльності національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, № 3176 про закупівлі природного газу, № 3717 про врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян і осіб без громадянства.

Також для розгляду в повторному другому читанні зазначено законопроєкт № 2412-д про розвідку.

Як повідомляли Українськi Новини, Рада в п'ятницю під час години запитань до уряду заслухає віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки та співробітництва в Європі - Росія) Олексія Резнікова щодо подальшої роботи України в "нормандському форматі".

Як повідомляли Українськi Новини, раніше в Раді хотіли зареєструвати постанову про невизнання президентських виборів в Білорусі.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії Білорусі, чинний президент Олександр Лукашенко отримав 80,23% голосів на виборах глави держави.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини