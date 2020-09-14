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14 сентября 2020, понедельник, 08:30 15
Lifestyle 2020-09-14T08:30:01+03:00
Українські Новини
Овнов ждет приятная новость, а Девам нельзя рисковать, — гороскоп от Глобы на сегодня

Овнов ждет приятная новость, а Девам нельзя рисковать, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп от Павла Глобы на понедельник. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на понедельник. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье астролог советовал быть более активными, сегодня успех во всех делах будет зависеть от решимости и предусмотрительности. Подробно о том, что ждет всех знаков зодиака в понедельник, 14 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овны в этот день получат приятную новость. Она может не касаться чего-то глобального, однако о ней представители этого знака не забудят и точно обратят свое внимание.

Телец

Тельцы заслуживают отдыха. Звезды советуют выбрать то, что больше поможет отвлечься от рабочих будней и ежедневных забот: отпуск, путешествие, массаж, санаторий, дача и тому подобное.

Близнецы

Близнецам этот день принесет волнения и хлопоты, но они не будут иметь негативную окраску. Придется искать подарок на важный праздник или готовиться к приходу гостей.

Рак

Ракам звезды прогнозируют в понедельник исполнение желаний. Или представители этого знака, по крайней мере, приблизятся на несколько шагов к воплощению желаемого в жизнь.

Лев

Львам будет полезно в понедельник расширить свой круг общения. Конечно, с друзьями и близкими знакомыми очень комфортно, но нужно выходить за пределы зоны комфорта. Новые люди придадут свежих идей и упорства.

Дева

Девам сейчас не рекомендуется рисковать, ведь риск не оправдает себя. Оставайтесь на безопасных дистанциях и в комфортной среде. Время для экспериментов еще наступит.

Весы

Весам в этот день можно обратить внимание на свою внешность. Если хотите что-то изменить, то это подходящее время. Представители этого знака не пожалеют о новом образе – он им подойдет.

Скорпион

Астролог советует Скорпионам заняться спортом. Это не только полезно для физического здоровья. Спорт поддерживает эмоциональную стабильность и хороший уровень "положительных" гормонов.

Стрелец

14 сентября у Стрельцов появится множество идей по поводу источников дополнительного заработка. Астролог советует выбрать вариант, который будет максимально комфортным для представителей этого знака.

Козерог

Козерогам в этот день повезет в любви так, как никогда. Они смогут встретить человека, в которого просто влюбятся, и поймут, что перед ними будущая жена или муж.

Водолей

В первой половине дня у Водолеев состоится важная встреча, которая впоследствии повлияет на их жизнь. В этот день есть высокие шансы получить новые знания и разобраться со сложным вопросом.

Рыбы

День идеально подходит для расслабления и размышлений об истинных ценностях. Звезды советуют Рыбам найти время для близких и устроить совместный ужин.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба спрогнозировал, что сентябрь этого года принесет всем знакам зодиака.

Ранее Илон Маск, заявил, что хочет доставить более миллиона человек на Марс до 2050 года.

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