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15 сентября 2020, вторник, 05:45 2980
Финансы 2020-09-15T05:45:01+03:00
Українські Новини
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами

На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами

Кира Молчанова
Долги, Коммунальные услуги, Коммунальные платежи, долг за коммунальные услуги
Долг
Долг

За время карантина неплатежи украинцев за коммунальные услуги серьезно выросли, хоть и сократились в последние месяцы. Тем не менее, списывать их никто не будет.

Об этом рассказала глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер, пишет UBR.ua.

"В этом году в принципе ситуация нестандартная из-за COVID и того решения, которое было принято правительством, чтобы позволить людям не платить за коммунальные услуги. Точнее, это была опция не накладывать штрафные санкции на бытовых потребителей за неуплату и запретить их отключение. Но это привело к тому, что много потребителей подумали, что это означает, что за коммунальные услуги можно не платить", – отметила Буймистер.

Она рассказала, что сейчас долги за коммунальные услуги достигли 45 млрд гривен. Однако с неплательщиками ничего сделать не могут: отключать и начислять штрафы нельзя.

Буймистер считает, что в будущем проблема будет нарастать, если не применить системы решения. Однако в ведомстве подчеркивают, что их все равно надо вернуть – задолженность не спишут.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 3%, или на 1 778,6 млн гривен, до 58 033,7 млн гривен по сравнению с маем.

У неплательщиков за коммуналку могут забирать не только ценное имущество, но и поношенные вещи.

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