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  • В июне у украинцев увеличился долг за квартплату, но уменьшился за газ и горячую воду, — Госстат
31 июля 2020, пятница, 21:42 533
Политика 2020-07-31T22:30:02+03:00
Українські Новини
В июне у украинцев увеличился долг за квартплату, но уменьшился за газ и горячую воду, — Госстат

В июне у украинцев увеличился долг за квартплату, но уменьшился за газ и горячую воду, — Госстат

Валерия Драгомирова
Госстат, Долги за коммунальные услуги, Коммуналка
Коммуналка
Коммуналка

В июне 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 3%, или на 1 778,6 млн гривен, до 58 033,7 млн гривен по сравнению с маем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 июля 2020 года увеличился на 57,2 млн гривен до 5 029,9 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 761,5 млн гривен до 18 000,3 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 963,5 млн гривен до 22 909,9 млн гривен.

В июне среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 284,853 млн гривен), Харьковской (3 357,913 млн гривен) и Днепропетровской (2 782,286 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 310,717 млн гривен), Днепропетровской (2 202,424 млн гривен) и Одесской (2 890,910 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в июне зафиксирована в Киеве (1 032,877 млн гривен), Днепропетровской (1 078,527 млн гривен) и Харьковской (430,040 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, украинцев ждет очередное подорожание "коммуналки"


Кроме того, должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу

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