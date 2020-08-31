В июле уменьшился долг украинцев за коммуналку: больше всего задолжали в Киеве

Пока в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину, в июле 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 3,9%, или на 2 240,5 млн гривен, до 55 793,2 млн гривен по сравнению с июнем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 августа 2020 года уменьшился на 17,5 млн гривен до 5 012,4 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 748,1 млн гривен до 17 252,2 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 1 313,4 млн гривен до 21 596,5 млн гривен.

В июле среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 143,761 млн гривен), Харьковской (3 238,215 млн гривен) и Днепропетровской (2 682,629 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 263,317 млн гривен), Днепропетровской (2 154,483 млн гривен) и Одесской (2 802,361 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в июле зафиксирована в Киеве (1 024,173 млн гривен), Днепропетровской (1 087,777 млн гривен) и Харьковской (424,544 млн гривен) областях.

А в октябре прошлого года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы.

В марте текущего года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости