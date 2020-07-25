У должников за коммуналку могут отобрать не только квартиру, но и поношенную одежду. Что грозит за неуплату ус

В то время, как Верховная Рада предлагает реструктуризировать долги за коммунальные услуги, у неплательщиков за коммуналку могут забирать не только ценное имущество, но и поношенные вещи. Об этом рассказал один из судебных исполнителей изданию "OBOZREVATEL", передают Українські Новини.

За долги за коммунальные услуги могут забрать любое имущества, а также подать в суд. После этого за дело берутся судебные исполнители.

Государственный исполнитель, криворижанин Евгений рассказал, что большинство его клиентов не платит за коммуналку и не возвращает мелкие кредиты.

"Его рабочий номер телефона указан в информации к одному из "полученных" лотов – на аукционе продают старый загрязненный в белую краску топор. Его цена – 353 грн", – говорится в сообщении.

Государственный исполнитель отмечает, что они работают по решению судов. Если суд решил, что человек должен заплатить, значит, должен.

"Мое дело – сделать так, чтобы никто не ушел. Самый простой вариант, если есть банковский счет с суммой, которая легко покроет задолженность. Иногда приходится прибегать к взысканию имущества", – рассказал Евгений.

Согласно закону, разрешается забрать все "лишнее" имущество. Однако есть небольшой список, из которого нельзя забирать следующее: одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. Поэтому можно забирать у должников не только мобильный телефон, но и дырявые штаны и отправить на аукцион.

"Бывают и коммунальные должники. Я обычно выбираю какой-то день, когда езжу по должникам. По закону у меня должен быть беспрепятственный доступ к имуществу для оценки материального положения. Если не пускают, то тогда нужно еще и отдельное решение суда. Но у меня еще ни разу такого не было, чтобы не впустили", – говорит судебный исполнитель.

Самое дорогое имущество, которое государственный исполнитель отправлял на торги – автомобиль BMW. А самое дешевое – поношенная женская футболка.

"За долги можно что угодно забрать. Забирал даже поношенную футболку. Она в таком состоянии была, что ее на торгах, затем специально проверил, оценили в 3 грн. Но все равно в законе так прописано: мы должны забрать, а на государственных торгах разыграть", – сообщил он.

По словам Евгения, иногда должники просят не забирать вещи и рассказывают о своих проблемах. "Но мне не бывает никого жалко. Это даже глупые формулировки. А если бы полиции было жаль убийцу и его бы не трогали? Это закон, работа такая", – объяснил он.

Неофициально судебные исполнители рассказывают, что по сравнению от частных, они работают за 5-6 тыс. грн. Также они берутся за мелкие дела и никаких вознаграждений за удачные дела они не получают.

"В этой ситуации чиновники разработали целую систему: деньги берут с должников и за то, чтобы не трогать их имущество. Исполнителю за это ничего не будет, а должник по несколько тысяч гривен может еще на несколько лет "забыть" о своем банковском долге", – говорится в сообщении.

Как объясняет юрист Александр Плахотник, обратиться можно и к частным исполнителям. Они получают процент от взысканной суммы. Кроме того, в таком случае есть рычаги контроля за выполнением решений.

"Я бы не хотел огульно обвинять исполнительную службу во взяточничестве. Есть такая практика: дать взятку и на несколько месяцев забыть о долге, чтобы потом накопить и вернуть весь долг. Я слышал о расценках в Киеве, в регионах сумма может быть меньше. Чаще всего это те же 10-20% от суммы долга", – рассказал он.

В каких случаях за долги могут забрать квартиру

Чтобы взыскать недвижимое имущество, размер долга должен составлять не менее 20 минимальных зарплат – сейчас это 94,4 тыс. грн.

"Исковая давность по задолженности за жилищно-коммунальные услуги составляет три года. Чтобы взыскать в счет задолженности квартиру, нужно за три года накопить долг 94,4 тыс. грн. Для этого нужно вообще ничего не платить. Но еще хочу отдельно отметить: долг, которому более трех лет, никто прощать не будет. Просто через суд взыскать его нельзя, но он будет тянуться за вами до тех пор, пока вы не заплатите", – говорит Плахотник.

Кроме того, эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук отмечает, что чаще всего поставщики ждут, когда долг достигнет определенной отметки, а уже потом принимают решение обращаться в суд.

"Формирование задолженности за неуплату за жилищно-коммунальные услуги может привести к тому, что после достижения условного психологического барьера, который устанавливается поставщиком услуги, он может инициировать судебное производство. На предмет взыскания с должника этого долга", – сообщил эксперт.

Ни у одного коммунального предприятия нет ресурса, чтобы судиться со всеми своими должниками. Поэтому такая система не является неэффективной. Часть коммунальных услуг невозможно выключить без доступа в квартиру, другие (отопление) вообще запрещено ограничивать.

Ранее Українські Новини сообщали, в Минрегионе развенчали мифы о реструктуризации долга и сообщили, что у должников коммуналки не будут отбирать квартиру.

Также эксперты рассказали, в каких случаях у должников по коммунальных услугах могут отобрать квартиру.