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14 сентября 2020, понедельник, 21:45 632
Общество 2020-09-14T22:30:09+03:00
Українські Новини
Экзамен по математике станет обязательным для выпускников школ с 2021

Экзамен по математике станет обязательным для выпускников школ с 2021

Валерия Драгомирова
Аттестация, Математика, выпускники
Математика. Фото: pexels
Математика. Фото: pexels

В то время, как Зеленский объявил учебный год 2020/21 годом математики, выпускники украинских школ с 2021 обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике.

Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает "УП". 

Ранее выпускники могли выбирать между математикой и историей Украины.

"Государственная итоговая аттестация с 2021 для соискателей полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку, по математике. Это нововведение. Напоминаю, раньше можно было выбирать между математикой или историей Украины. История Украины или иностранный язык, а также один из учебных предметов на выбор", - рассказала Вакуленко.

Вакуленко добавила, что с 2021 выпускники также смогут сдавать ВНО из 5 предметов. К этому времени максимальное количество было 4.

Как сообщали Українські Новини, в ВНО по математике приняли участие на 34 тыс. меньше человек, чем зарегистрировались. 

Ранее ученые доказали, что девочки способны к математике не меньше, чем мальчики

Ученые отслеживали и анализировали развитие мозга девочек и мальчиков и по существу не обнаружили различий в функциях мозга или математических способностях между полами.

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