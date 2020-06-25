В ВНО по математике приняли участие на 34 тыс. меньше человек, чем зарегистрировались

152 тыс. человек приняли участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) по математике, в то время, как зарегистрировались на ВНО 186 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по математике приняли 152 180 человек, что составляет 81,79% от общего количества зарегистрированных", - сказано в нем.

Согласно сообщению, 83 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 30 из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 126 общественных наблюдателей.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по математике по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого им необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Как сообщали Українськi Новини, во Львовской области у 32 учителей обнаружили коронавирус и к приему ВНО не допустили.



Кроме того, в западных областях 7 участников не смогли добраться до пункта сдачи ВНО.