Девочки способны к математике не меньше, чем мальчики: ученые развенчали популярный миф

В течение десятилетий миф о том, что женщины находятся в невыгодном положении по сравнению с их коллегами-мужчинами в области науки, техники и математики из-за биологических недостатков в математических способностях, воспринимался как факт. Исследование, проведенное в Университете Карнеги-Меллона, показало, что мозг мальчиков и девочек чрезвычайно похож. На самом деле настолько похожи, что предполагаемого несоответствия между математическими способностями мальчиков и девочек не существует, пишет StudyFinds.

Ученые отслеживали и анализировали развитие мозга девочек и мальчиков и по существу не обнаружили различий в функциях мозга или математических способностях между полами.

"Наука не согласуется с народными верованиями", - говорится в заявлении старшего автора Джессики Кантлон, профессора неврологии развития в Дитрихском колледже гуманитарных и социальных наук. "Мы видим, что мозг детей функционирует одинаково, независимо от их пола, поэтому мы надеемся, что сможем пересмотреть ожидания того, чего дети могут достичь в математике".

Это первое исследование, которое когда-либо использовало нейро-визуализацию для оценки гендерных различий в математических способностях.

Исследовательская группа использовала функциональные МРТ для анализа мозговой активности у 104 (55 девочек, 49 мальчиков) детей в возрасте от 3 до 10 лет, когда они смотрели обучающее видео по элементарным математическим темам. Сканирование мозга мальчиков затем сравнивали со сканированием мозга девочек, чтобы выявить любые различия в том, как их мозг обрабатывал новую математическую информацию. Зрелость мозга также была исследована путем сравнения сканирований детей с 63 взрослыми, которые смотрели те же видео.

После многочисленных статистических сравнений исследователи не обнаружили различий в развитии мозга у мальчиков и девочек. Кроме того, не было никакой разницы в том, как мальчики и девочки обрабатывали математическую информацию, и оба пола были одинаково вовлечены в образовательное видео. Наконец, уровни зрелости мозга мальчиков и девочек были статистически равны по сравнению с мужчинами и женщинами в экспериментальной группе для взрослых.

"Дело не только в том, что мальчики и девочки используют математическую сеть одинаково, а в том, что сходство было очевидно по всему мозгу", - комментирует автор Алисса Керси.

В дополнение к сканированию головного мозга исследователи сравнили баллы между мальчиками и девочками по тесту ранней математической способности, общему стандартизированному тесту для детей в возрасте от трех до восьми лет. Опять же, не было заметных различий в математических способностях девочек и мальчиков.

Кантлон и ее команда считают, что девушки и молодые женщины систематически избегают карьеры в областях математики, и эта тревожная идеологическая обработка обычно начинается с самого раннего возраста. Предыдущее исследование показало, что юношей гораздо чаще поощряют заниматься деятельностью, стимулирующей критическое мышление, и многие учителя ожидают от мальчиков лучших оценок и повышенного внимания на уроках математики.

Как сообщали Українські Новини, с 2021 года ВНО по математике для выпускников школ станет обязательным.

Тем временем в украинских школах внедряют курс "Основы семьи", в котором рассказывается о христианстве и опасности добрачного секса