Зеленский объявил учебный год 2020/21 годом математики

Президент Владимир Зеленский объявил 2020/2021 учебный год годом математики, в связи с чем поручил Кабинету Министров обеспечить создание в школах математических кружков, а также индивидуальных программ для учеников, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Об этом говорится в указе №31 от 30 января, передают Українськi Новини.

"Объявить 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине. Кабинету Министров Украины обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению в 2020/2021 учебном году Года математического образования в Украине", - сказано в нем.

Такой комплекс мероприятий должен предусматривать повышение качества учебников и учебных пособий по математике, а также изучение и внедрение опыта государств, которые демонстрируют высокие показатели математической компетентности по результатам международного исследования качества образования PISA.

Также план должен предусматривать разработку электронных учебных ресурсов; применение математических инструментов для решения игровых и стратегических задач различного уровня сложности; проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике, направленных на решение математических задач с поиском нестандартных подходов.

Кроме того, планом должно быть предусмотрено создание в учреждениях общего среднего образования условий для изучения математики по индивидуальной программе для учащихся, нуждающихся в дополнительной поддержке в освоении предмета; расширение возможностей для развития математической компетентности учащихся, в том числе через сеть математических кружков в учреждениях общего среднего образования, учреждениях дополнительного образования, и проведение летних математических школ для учеников и учителей; обеспечение надлежащей организации введения с 2021 обязательного внешнего независимого оценивания по математике.

Как сообщали Українськi Новини, в Раде хотят запретить школьникам пользоваться гаджетами на уроках.

Также в 2020 году в более, чем 100 украинских школах пройдет институциональный аудит.