Богдан заявил, что больше не будет сотрудничать с Зеленским

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, которого вызвали в ГБР, исключает свое сотрудничество с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал перед допросом в Госбюро расследований, передают Українськi Новини.

"Я никогда не вернусь в Офис Президента Зеленского и помогать сотрудничать с ним не собираюсь",- сказал Богдан.

Он сообщил, что после увольнения с должности главы Офиса один раз общался с Зеленским по личному вопросу по телефону.

По мнению Богдана, Зеленский посмотрел его интервью журналисту Дмитрию Гордону, но он сомневается, что Президент понял его.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР решило вызвать Богдана на допрос в качестве свидетеля после интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В частности, Богдан подозревает, что слухи о том, что нынешний руководитель Офиса Андрей Ермак, является агентом российской разведки могут быть правдой и что якобы у него есть секретные договоренности с РФ.

Также в этом интервью экс-руководитель Офиса президента заявил, что американцев, как и россиян, Зеленский тоже своего рода "кинул" – "плюнул в спину руководителям Госдепа США".

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