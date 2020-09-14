Кабмин установил доплаты таможенникам на время пандемии коронавируса

Кабинет Министров установил доплаты таможенникам, осуществляющим таможенный контроль и таможенное оформление в пунктах пропуска во время пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

"14 сентября Кабинет Министров принял решение об осуществлении доплат к заработной плате должностным лицам таможенных органов, непосредственно осуществляющим таможенный контроль и таможенное оформление товаров в пунктах пропуска через государственную границу Украины, в местах таможенного оформления товаров на таможенной территории Украины и которые имеют непосредственный контакт с гражданами, иностранцами, перевозчиками, а также с иностранными товарами при их физическом осмотре, чем подвергают риску свою жизнь и здоровье, и своих семей", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что постановлением предусмотрено выделить Государственной таможенной службе 160,9 млн гривен из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты таможенникам пропорционально отработанному времени в условиях карантина.

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