Кабмін встановив доплати митникам на час пандемії коронавірусу

Кабінет Міністрів встановив доплати митникам, які здійснюють митне оформлення в пунктах пропуску і митний контроль під час пандемії коронавірусу .

Про це сказано в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

"14 вересня Кабінет Міністрів прийняв рішення про здійснення доплат до заробітної плати посадовим особам митних органів, які безпосередньо здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів у пунктах пропуску через державний кордон України, в місцях митного оформлення товарів на митній території України та які мають безпосередній контакт з громадянами, іноземцями, перевізниками, а також з іноземними товарами при їх фізичному огляді, ніж піддають ризику своє життя і здоров'я, і своїх сімей" , — сказано в повідомленні міністерства.

Зазначається, що постановою передбачено виділити Державній митній службі 160,9 млн гривень з Фонду боротьби з COVID-19 на доплати митникам пропорційно відпрацьованому часу в умовах карантину.

Як повідомляли Українські Новини, глава Нацполіції у липні отримав понад 80 тисяч надбавок до зарплати.

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