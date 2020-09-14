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14 вересня 2020, понеділок, 19:17 7
Кабмін 2020-09-14T19:56:12+03:00
Українські Новини
Кабмін встановив доплати митникам на час пандемії коронавірусу

Кабмін встановив доплати митникам на час пандемії коронавірусу

Валерия Драгомирова
Мінфін, Митники, Державна митна служба України, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, доплати
Перевірка на митниці. Фото: facebook/Новаа митниця
Перевірка на митниці. Фото: facebook/Новаа митниця

Кабінет Міністрів встановив доплати митникам, які здійснюють митне оформлення в пунктах пропуску і митний контроль під час пандемії коронавірусу.

Про це сказано в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

"14 вересня Кабінет Міністрів прийняв рішення про здійснення доплат до заробітної плати посадовим особам митних органів, які безпосередньо здійснюють митний контроль і митне оформлення товарів у пунктах пропуску через державний кордон України, в місцях митного оформлення товарів на митній території України та які мають безпосередній контакт з громадянами, іноземцями, перевізниками, а також з іноземними товарами при їх фізичному огляді, ніж піддають ризику своє життя і здоров'я, і своїх сімей" , — сказано в повідомленні міністерства.

Зазначається, що постановою передбачено виділити Державній митній службі 160,9 млн гривень з Фонду боротьби з COVID-19 на доплати митникам пропорційно відпрацьованому часу в умовах карантину.

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