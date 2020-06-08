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08 июня 2020, понедельник, 16:21 40
Медицина 2020-06-08T17:00:01+03:00
Українські Новини
Все 300%-ые надбавки врачам за апрель были выплачены, — Степанов

Все 300%-ые надбавки врачам за апрель были выплачены, — Степанов

Елена Новикова
Медики, Коронавирус, коронавирус в Украине, Доплаты медикам, доплаты, Доплаты врачам
Доктор. Фото: pixabay
Доктор. Фото: pixabay

Вскоре после того, как было обещано, что врачам апрельские надбавки не задержат, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что все 300%-ые надбавки за апрель врачам, которые борются с коронавирусом, были выплачены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам совещания по предотвращению распространения коронавируса, которое прошло под председательством Президента Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.

"...Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19", - говорится в нем.

Согласно сообщению, во время совещания обсудили также вопрос запуска международного сообщения.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что украинцы не пренебрегали мерами безопасности после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня и, несмотря на летний сезон, первые рейсы в Одессу не были переполнены.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обвинил местные власти в задержке мартовских доплат медикам.

Ранее Кабмин определил порядок выплат доплат медикам, борющемся с коронавирусом.

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