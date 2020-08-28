Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии

Проверять информацию о своей пенсии можно теперь с помощью удобного приложения, однако не все работники, которые имеют годы стажа на вредном производстве, обнаружили там свои надбавки. В "Пенсионном курьере" рассказали, кто уже получил свои льготы за вредный стаж и в каком виде.

Специалисты пояснили, что существует два списка вредных условий труда, работая на которых человек имеет права на льготы. Но это не всегда дополнительный "бонус" к размеру пенсии.

"В отличие от Списка № 1, стаж по Списку № 2 дает право на льготу по снижению пенсионного возраста и не влияет на увеличение размера пенсии. За каждый полный год стажа работы на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденному Кабинетом Министров Украины, занятость на которых давала и дает право на пенсию на льготных условиях, в страховой стаж дополнительно засчитывается по одному году. И это в среднем увеличивает коэффициент страхового стажа на 6-10%, соответственно увеличивается размер пенсии. А если человек работал по Списку № 2", — говорится в сообщении.

Таким образом, люди из Списка №2 воспользовались льготой и вышли на пенсию на пять лет раньше – не в 55, а в 50. Таким людям надбавка не полагается.

Как сообщали Українські Новини, украинцев в сентябре ждет перерасчет пенсий.

Также на выплату пенсий в августе ПФУ направил более 39 миллиардов.

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