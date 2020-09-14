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14 сентября 2020, понедельник, 18:13 12
Мир 2020-09-14T18:14:27+03:00
Українські Новини
Путин даст Лукашенко кредит на 1,5 миллиарда долларов

Путин даст Лукашенко кредит на 1,5 миллиарда долларов

Валерия Драгомирова
Александр Лукашенко, Кредит, Путин
Лукашенко и Путин Фото: kremlin.ru
Лукашенко и Путин Фото: kremlin.ru

В то время, как Путин считает выборы в Беларуси легитимными, Россия предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи, передает "Интерфакс". 

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный в $1,5 млрд, и мы это исполним", - сказал Путин. 

По его словам, сейчас министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Путин предложил Лукашенко принять меры для возобновления товарооборота между двумя странами на докризисном уровне.

"Что касается наших экономических отношений, Россия остается крупнейшим инвестором в белорусскую экономику", - сказал Путин. "Только один из проектов - это АЭС стоимостью $10 млрд", - отметил российский президент.

Он напомнил, что в целом более 50% торгового оборота Беларуси приходится на РФ.

По его словам, коронавирус повлиял на товарооборот, и в этой связи "мы должны принять дополнительные усилия, для того чтобы он вышел на докризисный уровень, а также создать предпосылки для движения вперед".

Напомним, ранее Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. 

Тем временем Лукашенко привел армию в полную боеготовность и укрепил западное направление. 

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