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29 августа 2020, суббота, 13:52 27
Мир 2020-08-29T13:52:01+03:00
Українські Новини
Путин считает выборы в Беларуси легитимными

Путин считает выборы в Беларуси легитимными

Надежда Комендантова
Александр Лукашенко, Владимир Путин, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси
Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В то время, как Украна поставила контакты с Беларусью на паузу, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Беларуси.

Об этом Путин сообщил в интервью телеканалу "Россия-1", сообщает "Интерфакс"

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - сказал он.

Говоря о выборах в Беларуси, Путин отметил, что в мире вообще не существует "ничего идеального".

"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - подчеркнул президент РФ.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 84%, а с результатом более 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года.

Также независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.

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