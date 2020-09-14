В Киевской области 19 школ перевели на дистанционное образование

Пока 133 класса в 56 школах Киева, где заболеваемость упала за последние сутки, переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, 19 учреждений общего среднего образования, в которых 7 352 учеников, в Киевской области переведены на дистанционную форму обучения из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. "Переведены на дистанционную форму обучения 19 учреждений общего среднего образования, в которых 7 352 учеников", - сказано в нем. 87 отдельных классов в 51 школе Киевской области также переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса. Общее количество учеников и учителей, которые переведены на дистанционное обучение составляет 10 257 человек. По состоянию на понедельник, 14 сентября, в 70 учебных заведениях Киевской области выявлены случаи заболевания коронавирусной болезни у 123 работников учебных заведений и учащихся. Также 11 учреждений дошкольного образования закрыты на карантин, в частности заболели 20 взрослых и 1 ребенок. Тем временем Киев может попасть в "красную зону" карантина. Также в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.