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14 сентября 2020, понедельник, 14:59 544 Видео
Общество 2020-09-14T15:45:02+03:00
Українські Новини
В Сумской области несколько школ могут закрыть из-за коронавируса

В Сумской области несколько школ могут закрыть из-за коронавируса

Константин Долгий
Сумская область, Конотоп, Covid-19, Коронавирус в Конотопе, Артем Семенихин, Коронавирус в школе
Коронавирус в школе. Фото: Pixabay
Коронавирус в школе. Фото: Pixabay

В то время как в Тернопольской области на карантин отправили учащихся учебных заведений целого района, в Конотопе Сумской области под вопросом закрытия находятся две школы.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин, передают Українські Новини.

Сложная ситуация сложилась в стенах двух учебных заведений Конотопа. Так, в городской школе № 12 заражение коронавирусом нового типа выявили у преподавателя и ученика старших классов.

"Сейчас принимается решение, чтобы вся школа была закрыта на карантин. И скорее всего, мы такое решение примем", — отметил Семенихин.

Он также рассказал о школе № 1. По словам мэра, в этом учебном заведении очень много детей с симптомами ОРВИ. Сейчас у школьников берут анализы, чтобы провести тесты на коронавирус.

Семенихин добавил, что Конотоп семимильными шагами двигается в "красную" зону. Если ситуация не изменится, тогда в городе придется закрыть абсолютно все.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Сумской области на карантин закрыли районную станцию скорой помощи после того, как у работников выявили коронавирус.

Кроме того, в субботу, 12 сентября, в Сумской области упал и разбился легкомоторный самолет, пилот которого выполнял опрыскивание полей.

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