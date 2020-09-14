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14 сентября 2020, понедельник, 14:18 19
Силовые структуры 2020-09-14T14:18:18+03:00
Українські Новини
Богдан заявил, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ, — ГБР

Богдан заявил, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ, — ГБР

Надежда Комендантова
Допрос, ГБР, Андрей Богдан, допрос в ГБР
Андрей Богдан.Фото: УП
Андрей Богдан.Фото: УП

Госбюро расследований допросило бывшего главу Офиса Президента Андрея Богдана, куда его вызвали в качестве свидетеля после скандального интервью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

Целью допроса было выяснение имеющихся у него, как свидетеля, достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства.

На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР решило вызвать Богдана на допрос в качестве свидетеля после интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В частности, Богдан заявил, что слухи о том, что нынешний руководитель Офиса Андрей Ермак, является агентом российской разведки могут быть правдой и что якобы у него есть секретные договоренности с РФ.

Также в этом интервью  бывший гоава ОП заявил, что американцев, как и россиян, Зеленский тоже своего рода "кинул" – "плюнул в спину руководителям Госдепа США".

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