Количество тестирований на коронавирус падает второй день подряд

11 сентября было проведено 27 737 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 0,7% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 25 818 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 12,4% больше по сравнению с 10 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 53 556 тестирований, из них 27 737 методом ПЦР, а также 25 818 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 834 165 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 11 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 428 человек до 16 951, умерших - на 5 до 266.

Также смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть.

Тем временем певица Камалия заявила, что заболела коронавирусом вместе со своей семьей.

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