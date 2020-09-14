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14 сентября 2020, понедельник, 12:21 144
Недвижимость 2020-09-14T12:21:31+03:00
Українські Новини
В августе жилье на столичной первичке подорожало на 2,2%

В августе жилье на столичной первичке подорожало на 2,2%

Оксана Соболь
Строительство, Квартиры, цены на жилье, цены на жилье в Киеве, Квартиры в Киеве
Многоквартирный дом. Фото: infinica.ru
Многоквартирный дом. Фото: infinica.ru

В августе по сравнению с июлем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева выросли на 2,2%, или на 643 гривны до 29 934 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с августом 2019 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 13,8%, с начала текущего года - на 7,2%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в августе по сравнению с июлем средняя цена выросла на 2,4% до 21 818 гривен/кв. м, комфорт-класса - снизилась на 0,9% до 25 845 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена снизилась на 0,3% до 42 239 гривен/кв. м, в премиум-классе - на 1,6% до 79 438 гривны/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском и Печерском районах - 15%, в Шевченковском - 14%, в Соломенском - 12%, в Дарницком районе - 11%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Подольском, Святошинском и Днепровском районах - по 7%, в Деснянском и Оболонском районах - 6%.

В августе были приостановлены продажи квартир в 7 жилкомплексах, начаты или возобновлены продажи в 14 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине снижается количество жилья, введенного в эксплуатацию.

Также ожидается повышение цен на недвижимость.

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