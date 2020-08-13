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13 августа 2020, четверг, 12:01 473
Недвижимость 2020-08-13T12:01:44+03:00
Українські Новини
Квартиры в новостройках Киева за июль выросли в цене на 3,2%

Квартиры в новостройках Киева за июль выросли в цене на 3,2%

Оксана Соболь
Строительство, Покупка жилья, цены на жилье, цены на жилье в Киеве, Покупка квартиры
Новостройка. Фото: pixabay
Новостройка. Фото: pixabay

В июле по сравнению с июнем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева выросли на 3,2%, или на 919 гривен до 29 291 гривны/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с июлем 2019 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 12,7%, с начала текущего года - на 4,9%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в июле по сравнению с июнем средняя цена выросла на 5,1% до 21 304 гривен/кв. м, комфорт-класса - на 0,3% до 26 073 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена выросла на 1,3% до 42 373 гривен/кв. м, в премиум-классе - на 1,7% до 70 571 гривны/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 16%, в Шевченковском и Печерском районах - по 14%, в Дарницком - 12%, в Соломенском районе - 11%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Подольском районе - 8%, в Святошинском и Днепровском районах - по 7%, в Деснянском - 6% и в Оболонском районе - 5%.

В июле были приостановлены продажи квартир в 11 жилкомплексах, начаты продажи в 1 объекте.

Как сообщали Українськi Новини, строители просят Кабмин возобновить лицензирование в отрасли.

В марте Кабмин принял постановления о ликвидации ГАСИ и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

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