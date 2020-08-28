Количество введенного в эксплуатацию жилья в 2020 упало почти на четверть

В то время, как в июле квартиры на вторичке в Киеве подорожали на 2,4%, в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ввод в эксплуатацию жилья снизился на 24,6% до 3,704 млн кв. м.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українськi Новини.

При этом площадь принятых в эксплуатацию индивидуальных домов составила 1,897 млн кв. м (51,2% от общей площади), многоквартирных домов - 1,804 млн кв. м (48,7%), общежитий - 3,4 тыс. кв. м (0,1%).

Всего было введено 43 тыс. квартир, средняя площадь одной квартиры составила 86,1 кв. м.

Лидерами по объему введенного в эксплуатацию жилья в 1-м полугодии стали Киевская (695,6 тыс. кв. м), Львовская (433,5 тыс. кв. м) и Одесская (329,5 тыс. кв. м) области.

В Киеве было введено в эксплуатацию 254,1 тыс. кв. м жилья.

Как сообщали Українськi Новини, Киев намерен профинансировать до 50% стоимости жилья для льготных категорий.

Депутаты Верховной Рады предлагают сделать невозможной покупку жилья без участия риелтора.

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