Количество введенного в эксплуатацию жилья в 2020 упало почти на четверть

В то время, как в июле квартиры на вторичке в Киеве подорожали на 2,4%, в январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ввод в эксплуатацию жилья снизился на 24,6% до 3,704 млн кв. м. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українськi Новини. При этом площадь принятых в эксплуатацию индивидуальных домов составила 1,897 млн кв. м (51,2% от общей площади), многоквартирных домов - 1,804 млн кв. м (48,7%), общежитий - 3,4 тыс. кв. м (0,1%). Всего было введено 43 тыс. квартир, средняя площадь одной квартиры составила 86,1 кв. м. Лидерами по объему введенного в эксплуатацию жилья в 1-м полугодии стали Киевская (695,6 тыс. кв. м), Львовская (433,5 тыс. кв. м) и Одесская (329,5 тыс. кв. м) области. В Киеве было введено в эксплуатацию 254,1 тыс. кв. м жилья. Как сообщали Українськi Новини, Киев намерен профинансировать до 50% стоимости жилья для льготных категорий. Депутаты Верховной Рады предлагают сделать невозможной покупку жилья без участия риелтора.