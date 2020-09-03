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03 сентября 2020, четверг, 08:45 1739
Экономика 2020-09-03T08:45:01+03:00
Українські Новини
Эксперты ожидают повышения цен на недвижимость, - Владимир Зубик

Эксперты ожидают повышения цен на недвижимость, - Владимир Зубик

Татьяна Зотова
Бизнес, Строительство, Инвесторы, Зубик, Интеграл-Буд
Владимир Зубик. Фото: Інтергал-Буд
Владимир Зубик. Фото: Інтергал-Буд

После длительной паузы рынок строительства оживает. Спрос инвесторов возвращается на прежний уровень, а затем ожидается и его рост как в Украине, так и за ее пределами. Об этом в интервью сайту thepage.ua рассказал президент Ассоциации предприятий-строителей "Интеграл-Буд" Владимир Зубик.

"После смягчения карантина продажи в эконом-сегменте практически полностью возобновились. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, люди зарабатывают. И сегодня они, как и раньше, готовы покупать квартиры. В целом эксперты ожидают повышения цен на недвижимость в Европе. Следовательно состоится всплеск интереса к покупке и в Украине, ведь все сегодня находятся в поисках надежного хранилища для сбережений", - рассказывает Владимир Зубик.

За 17 лет существования "Интеграл-Буд" удачно пережил уже третий спад на рынке строительства. Два первых были связаны с финансовыми кризисами 2008-2009 и 2014. Владимир Зубик вспоминает, что тогда в обоих случаях компания достойно вышла из ситуации благодаря искренним отношениям с инвесторами.

"В 2008 - 2009 годах компания пусть и с убытками, выполнила все свои обязательства. С тех пор это наш принцип: если в доме продана хотя бы одна квартира - он будет достроен и сдан. Похожее произошло и в 2014 году, когда очень сильно упала цена продаж. Но мы устояли. Во многом благодаря тому, что уже сложился лояльный круг инвесторов, которые нам доверяют".

С тех пор круг инвесторов "Интеграл-Буд" только рос. Ведь по уровню привлекательности предложений, аналогов на рынке у компании, по сути, нет.

"Наш основной продукт - это "эконом-комфорт". Это очень добротное жилье, по многим параметрам не уступающее бизнес-классу, но по цене эконом. Еще инвесторов привлекает то, что мы, в отличие от коллег, предлагаем квартиры с ремонтом. Также когда мы продаем жилье, то безвозмездно передаем красивые, уютные места общего пользования - подъезды и облагороженную придомовую территорию, которая является как бы продолжением квартиры", - рассказывает Владимир Зубик.

Сейчас "Интеграл-Буд" является лидером среди застройщиков Украины по количеству сданных квадратных метров и динамикой строительства. Владимир Зубик утверждает, что его компания и в дальнейшем будет оставаться островком стабильности.

"Начиная новые проекты, мы тщательно просчитываем все риски. Ведь разрешительная система в стране нуждается в перезагрузке, сейчас она тормозит реализацию новых проектов. Поэтому наша стратегия - продуманность и осторожность. Покупатель хочет получать качество и гарантии. Мы даем ему и то, и другое" .

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