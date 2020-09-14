В Днепропетровской области произошла стрельба: двое погибших

Утром в понедельник 14 сентября в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на полицию Днепропетровской области и пресс-секретаря полиции Днепропетровской области Анну Старчевскаую.

"Произошла стрельба. Двое погибших. Личность нападавшего пока не установлена", - пишет издание.

В полиции отметили, что около 6 утра неизвестный доставил в городскую больницу Никополя двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены.

Для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области ввели полицейскую спецоперацию.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

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