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14 сентября 2020, понедельник, 11:36 713
Происшествия 2020-09-14T11:36:33+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области произошла стрельба: двое погибших

В Днепропетровской области произошла стрельба: двое погибших

Надежда Комендантова
Стрельба, перестрелка, погибшие, Нацполиция
Стрельба.Фото: pixabay
Стрельба.Фото: pixabay

Утром в понедельник 14 сентября в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на полицию Днепропетровской области и пресс-секретаря полиции Днепропетровской области Анну Старчевскаую.

"Произошла стрельба. Двое погибших. Личность нападавшего пока не установлена", - пишет издание.

В полиции отметили, что около 6 утра неизвестный доставил в городскую больницу Никополя двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями. Личности погибших установлены.

Для задержания подозреваемого в убийстве по Днепропетровской области ввели полицейскую спецоперацию.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Как сообщали Українські Новини, под Харьковом пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в кафе: ранен мужчина.

Ранее в перестрелке в кафе под Киевом были  ранены три человека.

Тем временем, в ТРЦ на Оболони произошла стрельба, есть раненый

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