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04 сентября 2020, пятница, 10:06 2400
Происшествия 2020-09-04T11:00:02+03:00
Українські Новини
Под Харьковом пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в кафе: ранен мужчина

Под Харьковом пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в кафе: ранен мужчина

Надежда Комендантова
СБУ, Стрельба, Ранение, Спецслужба
Стрельба под Харьковом. Фото: ГБР
Стрельба под Харьковом. Фото: ГБР

В то время, как в ходе столкновений у офиса "Свободы" пострадали трое полицейских , сотрудника спецслужбы подозревают в стрельбе из пистолета для отстрела резиновых пуль в 30-летнего мужчину.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передают Українські Новини.

Предварительно установлено, что нетрезвый старший консультант-эксперт СБУ утром 2 сентября, находясь в развлекательном заведении, несколько раз выстрелил из пистолета "ПМ-Т". В результате инцидента 30-летний мужчина получил ранения.

Стрельба в кафе под Харьковом. Фото: ГБРСтрельба в кафе под Харьковом. Фото: ГБР

Персонал заведения вызвал полицию, которая передала дело ГБР. В помещении развлекательного заведения правоохранители изъяли пистолет "ПМ-Т", два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Правоохранители начали расследование по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Стрельба в кафе под Харьковом. Фото: ГБРСтрельба в кафе под Харьковом. Фото: ГБР

Как сообщали Українські Новини, ранее в перестрелке в кафе под Киевом были  ранены три человека.

 

 

 

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