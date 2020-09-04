Под Харьковом пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в кафе: ранен мужчина

В то время, как в ходе столкновений у офиса "Свободы" пострадали трое полицейских , сотрудника спецслужбы подозревают в стрельбе из пистолета для отстрела резиновых пуль в 30-летнего мужчину. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передают Українські Новини. Предварительно установлено, что нетрезвый старший консультант-эксперт СБУ утром 2 сентября, находясь в развлекательном заведении, несколько раз выстрелил из пистолета "ПМ-Т". В результате инцидента 30-летний мужчина получил ранения. Стрельба в кафе под Харьковом. Фото: ГБР Персонал заведения вызвал полицию, которая передала дело ГБР. В помещении развлекательного заведения правоохранители изъяли пистолет "ПМ-Т", два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона. Правоохранители начали расследование по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Стрельба в кафе под Харьковом. Фото: ГБР Как сообщали Українські Новини, ранее в перестрелке в кафе под Киевом были ранены три человека.