В Киеве второй день подряд растет антирекорд по заболеваемости коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 11 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 428 человек до 16 951, умерших - на 5 до 266.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошлые сутки вирус обнаружили у 428 человек. 5 заболевших скончались. В общем коронавирус унес жизни 266 киевлян. На сегодня в столице уже 16 951 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сообщил он.

Заболели 223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 9 девочек от 4 до 14 лет и 10 мальчиков от 4 лет до 16 лет.

Среди заболевших 12 медиков.

Мэр подчеркнул, что не уменьшается и количество госпитализированных.

За прошедшие сутки в больницы столицы попали 65 пациентов, остальные находятся на самоизоляции дома, под контролем врачей.

Выздоровели за прошлые сутки 97 человек.

Всего коронавирус преодолели 5 267 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Днепровском районе - 65, Дарницком - 64 и Деснянском - 59 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть.

Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

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