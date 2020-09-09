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09 сентября 2020, среда, 13:50 313
Финансы 2020-09-09T13:52:16+03:00
Українські Новини
В Минфине рассказали, что бюджет 2021 будет социальным

В Минфине рассказали, что бюджет 2021 будет социальным

Кира Молчанова
Бюджет, Минфин, минимальная зарплата, Минфин Украины, дефицит бюджета, Госбюджет-2021
Бюджет. Фото: bank.gov.ua
Бюджет. Фото: bank.gov.ua

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил, что бюджет 2021 года будет сконцентрирован на социальном направлении.

Об этом он сообщил во время встречи с представителями профсоюзов и работодателей различных отраслей, передают Українськi Новини.  

"Госбюджет еще окончательно не сформирован. Сейчас идут консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 и 3% в 2023. В этом году он на уровне 7,5% ВВП", - сообщил Ермоличев.

Также он отметил, что принятие решения об увеличении минимальной заработной платы - это существенный дополнительный ресурс, который необходимо учесть в государственном бюджете.

"Дополнительные расходы составляют около 47 млрд гривен, поскольку с 1 января 2021 минимальная заработная плата будет увеличена до 6 тыс. гривен, а с 1 июля 2021 - до 6, 5 тыс. гривен. Также при расчетах к проекту бюджета на 2021 предусматривается сохранение соотношения между размерами должностного оклада работника I-го тарифного разряда единой тарифной сетки (ЕТС) и минимальной заработной платой, сложившейся в текущем году", - сообщил замминистра.

Также указывается, что в ходе встречи представители сторон социального диалога обсудили эффективность направления и использования бюджетных средств, отметили основные проблемы отраслей.

"Все профсоюзные организации направили предложения по увеличению расходов. Для Минфина главное - сбалансированное и эффективное использование бюджетных средств. Все предложения по финансированию различных сфер подробно прорабатываются с учетом приоритетов", - отметил Ермоличев.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в проект государственного бюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH/USD.

Программа Кабинета Министров предусматривает установление с 1 января 2021 года прожиточного минимума в размере не менее 40% медианной зарплаты за 2020 год.

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