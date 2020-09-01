Астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в сентябре

В то время, как в первый день освени у Тельцов, Дев и Козерогов возможны трудности в делах, астролог прогнозирует, что сентябрь пройдет насыщенно у многих знаков зодиака и они будут полны энергией. Подробнее о том, что звезды сулят всем всем знакам зодиака в сентябре 2020 года, рассказал Павел Глоба.

Овен

У Овнов в начале осени не будет возможности для грусти и апатии и сожалений. Это время больших перемен, а также появления новых забот и желаний. Это очень хорошо, потому что Овны смогут почувствовать, что жизнь продолжается, а осень — это лишь новый ее виток. Также это важно, потому что в чистом доме лучше циркулирует позитивная энергия, а весь негатив удаляется быстрее. Как итог — больше сил, меньше недомогания и болезней, лучше защита от токсичных людей и энергетика в целом.

Телец

Сентябрь пройдет насыщенно у Тельцов. У них может появиться новое увлечение, любовь, работа, друзья. Звезды дадут представителям этого знака много удачи и зарядят энергией. Очень важно не просто двигаться в перед, но и не говорить никому о своих планах. Любовь и работа окажутся взаимосвязаны с финансовой сферой. Можно переплетать дела и не бояться флиртовать с людьми на работе или заниматься делами финансового характера вместе со второй половинкой. Желательно помнить, что в сентябре могут навестить внезапные озарения, которые лучше запоминать или записывать. Они приведут Тельцов к счастью.

Близнецы

Первая декада сентября будет благоприятным временем для Близнецов. Звезды и планеты окажутся в гармоничном положении. Это значит, что нужно забыть о прошлом и думать о завтрашнем дне. Вторая декада сентября непредсказуема и динамична. Это время хаоса и неразберихи. Большая часть успехов будет напрямую зависеть только от самих Близнецов. С 21 сентября звезды вновь станут гармоничными, поэтому закончить месяц на позитивной ноте удастся большинству представителей знака. Нужно не бояться действовать и идти вперед.

Рак

Раки относятся к числу самых хитрых знаков зодиака. Их неординарный ум и высокий интеллект помогает им обводить вокруг пальца многих людей и достигать своих целей быстрее. Однако в сентябре нужно это умение отложить в сторону, потому что из-за него можно потерять друзей и расположение соратников по работе. С начала двадцатых чисел месяца звезды станут более созидательными, поэтому в конце сентября можно вновь действовать по привычной схеме. В сентябре Ракам поможет умение признавать ошибки и находить компромиссы в спорах. Если продолжать постоянно стоять на своем, это делу не поможет. Нужно помнить о чувствах окружающих.

Лев

Львам начало сентября принесет небольшую меланхолию, но справиться с ней быстро можно будет при помощи физических упражнений и прогулок. Нужно меньше времени проводить с негативно настроенными людьми. Примерно с 9 сентября ситуация резко начнет меняться к лучшему. Середина и конец сентября станут для Львов очень благоприятным временем. Можно будет заниматься любыми делами — начиная от духовных практик и поисков и заканчивая усердной работой. Единственное, чего точно не стоит делать — игнорировать появление неурядиц. Любые новоиспеченные проблемы нужно решать прямо здесь и сейчас, не откладывая в дальний ящик.

Дева

У Дев в сентябре ожидается творческий взлет. Это будет очень эмоциональное, яркое и запоминающееся время, особенно первая половина месяца. Ближе к началу третьей декады созидательная энергия звезд начнет медленно идти на спад, но сентябрь все равно будет самым благоприятным месяцем осени. Нужно использовать все свои возможности для достижения целей. Единственное, с чем стоит быть осторожнее — шопинг. Из-за возросшего эмоционального фона есть вероятность совершить незапланированную покупку, о которой можно пожалеть в будущем. Лучше дважды подумать, прежде чем действовать.

Весы

Сентябрь будет идеальным временем для флирта, романтики, знакомств и перевода уже существующих отношений на новый уровень. Можно признаваться в любви, знакомиться с родителями и друзьями второй половинки, съезжаться, расписываться и так далее. Нужно доступным образом показать любимому человеку, что отношения с ним — это не просто мимолетное увлечение. Также необходимо сделать положительной энергетику дома. Для этого в начале месяца стоит устроить уборку и провести ревизию, выбросив все старые и ненужные вещи. Сентябрь — идеальное время для косметического ремонта, перестановки мебели, создания большего уюта. В домашней обстановке полезно встречаться с друзьями и заниматься работой.

Скорпион

Первая неделя сентября или даже около десяти дней для Скорпионов могут быть сложными, потому что звезды лишат их части энергии. Это будет непростое время для принятия важных решений. Ожидаются конфликты, проблемы в общении. С середины сентября ситуация резко изменится на противоположную. Жизнь Скорпионов начнет меняться в лучшую сторону. Это будет прослеживаться в бизнесе и делах, станет проще включаться в рабочий процесс. Появится мотивация и в любовной сфере, что для одиноких представителей знака очень хорошая новость.

Стрелец

Стрельцам в сентябре предстоит пережить ряд испытаний. Например, они могут встретить на пути неприятных людей. Чтобы защитить себя от их влияния, Стрельцам понадобится правильно с ними общаться. Нельзя открываться всем подряд, рассказывать о чувствах и эмоциях. Также нельзя рассказывать свои планы и открывать амбиции, мечты. Стрельцам стоит быть предельно осторожными в начале осени. Каждый шаг должен стать обдуманным и взвешенным. В противном случае можно нажить себе лишь новые проблемы. Звезды и вновь станут благоприятно влиять на Стрельцов лишь к 20-21 сентября. Конец месяца можно посвятить отдыху, общению и новым знакомствам.

Козерог

Звезды будут постоянно менять свою энергетику и настроение, поэтому у Козерогов ожидается непредсказуемое время, когда лучше не рисковать. В сентябре представителям этого знака стоит заниматься спокойной и монотонной работой, делами по дому. Ближе к концу месяца можно отправляться в командировки или поездки личного характера. Это удачный период для ремонта автомобиля, техники, электроники. Также очень хорошо скажутся на энергетике Козерогов ремонт, перестановка мебели, генеральная уборка.

Водолей

У Водолеев самой главной сферой жизни в сентябре станет работа. Также важно будет верить в себя и не полагаться на других слишком часто. Это то самое время, когда Водолеям стоит быть предельно собранными и самостоятельными во всем. В любовных делах представителям данного знака повезет, но звезды и планеты хотят сами направить этих людей по верному пути. Нужно расслабиться и просто следить за происходящим. Если ничего происходить не будет, значит, Вселенную устраивает текущее положение дел.

Рыбы

Первая декада сентября будет весьма удачным временем для Рыб. Звезды хотят, чтобы они общались только с самыми добродушными знаками зодиака. Лучше избегать ссор и конфликтов, иначе можно серьезно подпортить свою репутацию. Вторая декада будет временем отдыха и смены обстановки. С 10 по 21 сентября можно брать отпуск. С 22 числа и до конца месяца Рыб ожидает очень благоприятное время. Звезды помогут им обрести мотивацию, усилят и без того мощную интуицию Рыб, а также помогут найти выход из сложных ситуаций. Это будет идеальное время для покупок, обновления гардероба, открытия счета в банке, оформления кредитов и ипотеки.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба прогнозирует, что четыре знака зодиака забудут о трудностях и проблемах в сентябре.

Кроме того, к Земле летит астероид размером с многоэтажный дом.

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