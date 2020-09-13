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  • У Раков будет удачный день, а Водолеям стоит отдохнуть от работы, — гороскоп от Глобы на сегодня
13 сентября 2020, воскресенье, 08:30 175
Lifestyle 2020-09-13T08:30:01+03:00
Українські Новини
У Раков будет удачный день, а Водолеям стоит отдохнуть от работы, — гороскоп от Глобы на сегодня

У Раков будет удачный день, а Водолеям стоит отдохнуть от работы, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как в субботу нужно было сосредоточиться на самообразовании, сегодня астролог советует быть более активными, ведь у некоторых знаков появится возможность приумножить капитал. Подробно о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в воскресенье, 13 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

На этой неделе Овны немного погрязли в ежедневной рутине. Потому в воскресенье звезды советуют начать постепенно разбираться с делами, ведь трудовые подвиги уже изрядно утомили.

Телец

Тельцам придется что-то менять – либо в отношениях с близкими людьми, либо во взаимоотношениях с коллегами. Постарайтесь в этот день избегать конфликтов и негатива.

Близнецы

Напряженная работа даже в выходной день способна обернуться переутомлением. И хотя и финансовые результаты все оправдают – стоит немного снизить темпы и выкроить время для отдыха.

Рак

В воскресенье Раков ждет благоприятный и продуктивный день. Даже минимальные усилия принесут неплохие результаты.

Лев

Воскресенье – благоприятный период для новых дел и интересных проектов. Единственное, что может повлиять на настроение Львов – недоразумения в общественных местах.

Дева

У Дев в этот день будет подходящее время для компромиссов, примирений и осуществления реальных желаний и планов. Искренность, доброта и душевная щедрость – главные качества в воскресенье.

Весы

Благоприятный день для реализации многих начинаний. Весы будут энергичны, активны и изобретательны. Дела будут идти легко, главное – настроиться на позитив.

Скорпион

В воскресенье у Скорпионов появится вдохновение и новые силы. Их ждет значительное продвижение по делам. Представители этого знака смогут достичь того, о чем так долго мечтали.

Стрелец

Если Стрельцы стремяться к большому успеху, стоит определиться с принципами и четко выяснить, чего желаете и на каких условиях. В выходной день не забывайте о своей семье.

Козерог

Не стоит сейчас топтаться на месте – двигайтесь только вперед. У Козерогов наконец появится свободное время, поэтому можете не только отдохнуть, но и придумать новые планы на будущее.

Водолей

Астролог обещает для Водолеям спокойный и размеренный день. В это воскресенье лучше всего отдохнуть от работы в семейном кругу.

Рыбы

Рыбам стоит окунуться в самоанализ. Подумайте над своими ошибками и постарайтесь не повторять их в будущем.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в сентябре 2020 года.

Также Павел Глоба спрогнозировал, что сентябрь этого года принесет всем знакам зодиака.

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