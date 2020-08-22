В списке на обмен пленными — более 20-ти крымских татар, — Зеленский

В то время, как Киев ожидает проведение обмена заключенными на Донбассе в ближайшее время, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил, в частности, судьбу 20 крымских татар, которых незаконно удерживают в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Так, сообщается, что Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также при содействии освобождению украинских граждан, в частности крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории России и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Зеленский поднял вопрос необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых Россией лиц.

"У нас есть новый список, куда входит более 20 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия. Среди них - отец трехлетнего мальчика, погибшего в Крыму, Руслан Сулейманов", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, зимой трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

Тем временем, обвиняемый в смерти десяти украинских военных Бутрименко внесен в список на обмен пленными.

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