ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки

В День танкиста Штаб Операции Объединенных сил поздравил военных с праздником и опубликовал видео с украинскими танками, которое сопровождается посланием "Получит каждый, кто придет на украинскую землю!". Видео опубликовано на странице штаба ООС в Facebook. "Это получит каждый, кто придет на украинскую землю", – говорится в конце видео, где показаны танковые маневры и стрельба из орудий. В видеоряде использованы кадры украинских танковых учений. Как сообщали Українські Новини, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кравчук заявляет, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим прекращения огня на Донбассе. Ранее глава группирвоки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что откроет огонь по позициям украинских военных возле Шумов на 7 сентября. Тем временем, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 650 человек, за прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания.