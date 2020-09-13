На Донбассе сохраняется режим прекращения огня, – штаб ООС

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 12 сентября. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook.



"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинскими защитниками. Украинские военнослужащие, находясь в готовности адекватно реагировать на каверзные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять свои задачи", - сказано в нем.



Отмечается, что подразделения Вооруженных Сил Украины в полном объеме соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020.



С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности украинских военных режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Определенные подразделения Объединенных сил готовятся к участию в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия – 2020".

Как сообщали Українські Новини, 10 сентября боевики трижды нарушили режим прекращения огня.



Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей, вступивших в силу 27 июля, которые касаются обустройства новых позиций.

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