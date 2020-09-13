COVID-19 продолжает свирепствовать в рядах ВСУ. За сутки 31 новый случай

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 650 человек, за прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания, пока всего в стране за сутки заболели почти 2,5 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 13 сентября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 650 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 535 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 687 лиц", - говорится в нем.

За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом: 7 человек лечатся в учреждениях здравоохранения, 24 человека находятся дома под наблюдением медицинской службы.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 12 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 310 человек до 17 261, умерших - на 3 до 269.

Тем временем, Киев может попасть в "красную зону" карантина.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости