После скандала с флагом ЛГБТ-сообщества, который якобы повесили на мече "Родины-матери", обострение отношений между этим сообществом и сторонниками "традиционных" ценностей вспыхнуло в Харькове. Там пытались помешать проведению Харьковпрайда. Несмотря ни на что акция состоялась в уникальном для Украины формате – автопробеге в поддержку прав ЛГБТ. Как сообщила соорганизатор Автопрайду Анна Шарыгина, в Автопрайде приняли участие 20 автомобилей и примерно 100 человек. Автоколонна проехала по проспекту Гагарина. "Это действительно беспрецедентно для нас, для украинских прайдов. И мы сделали все, чтобы марш состоялся безопасно в условиях карантина", - добавила Шарыгина. Она рассказала, что основная причина изменения формата прайда – с шествия на автопробег – требования эпидемической безопасности. Вторая причина проведения Автопрайда – необходимость избежать провокаций со стороны сторонников "традиционных" ценностей. Тем не менее, противники Автопрайда все равно провели свои акции харьковский центр "Правого сектора" - у памятника Тарасу Шевченко в центре города, а объединение "Фрайкора" - у здания Харьковской облгосадминистрации. Радужный флаг в Харькове. Фото: KharkivPride \/ Facebook Участницы Автопрайда в Харькове. Фото: KharkivPride \/ Facebook Как сообщали Українські Новини, в Одессе во время "Марша равенства" произошли столкновения между полицией и участниками другой акции — марша "За семейные ценности", которые пытались помешать организации "Одесса прайда". Ранее депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") предлагает парламенту ввести штраф до 17 тыс. гривен или лишение свободы до 8 лет за публичные призывы к насильственным действиям, преследованию и унижению достоинства лиц по признаку сексуальной ориентации. Во всем мире автоконцерны в честь "Месяца прайда", посвященного видимости ЛГБТ, стали менять цвета своих логотипов на радужную.