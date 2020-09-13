После скандала с флагом ЛГБТ-сообщества, который якобы повесили на мече "Родины-матери", обострение отношений между этим сообществом и сторонниками "традиционных" ценностей вспыхнуло в Харькове. Там пытались помешать проведению Харьковпрайда. Несмотря ни на что акция состоялась в уникальном для Украины формате – автопробеге в поддержку прав ЛГБТ.

Как сообщила соорганизатор Автопрайду Анна Шарыгина, в Автопрайде приняли участие 20 автомобилей и примерно 100 человек. Автоколонна проехала по проспекту Гагарина.

"Это действительно беспрецедентно для нас, для украинских прайдов. И мы сделали все, чтобы марш состоялся безопасно в условиях карантина", - добавила Шарыгина.

Она рассказала, что основная причина изменения формата прайда – с шествия на автопробег – требования эпидемической безопасности.

Вторая причина проведения Автопрайда – необходимость избежать провокаций со стороны сторонников "традиционных" ценностей.

Тем не менее, противники Автопрайда все равно провели свои акции харьковский центр "Правого сектора" - у памятника Тарасу Шевченко в центре города, а объединение "Фрайкора" - у здания Харьковской облгосадминистрации.

Радужный флаг в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook

Участницы Автопрайда в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook

Как сообщали Українські Новини, в Одессе во время "Марша равенства" произошли столкновения между полицией и участниками другой акции — марша "За семейные ценности", которые пытались помешать организации "Одесса прайда".

Ранее депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") предлагает парламенту ввести штраф до 17 тыс. гривен или лишение свободы до 8 лет за публичные призывы к насильственным действиям, преследованию и унижению достоинства лиц по признаку сексуальной ориентации.

Во всем мире автоконцерны в честь "Месяца прайда", посвященного видимости ЛГБТ, стали менять цвета своих логотипов на радужную.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости