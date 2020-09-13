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  • В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд
13 сентября 2020, воскресенье, 17:29 88
Политика 2020-09-13T17:47:29+03:00
Українські Новини
В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Авт

В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд

Кира Молчанова
Харьков, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, Марш равенства, прайд, Протесты против ЛГБТ
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook

После скандала с флагом ЛГБТ-сообщества, который якобы повесили на мече "Родины-матери", обострение отношений между этим сообществом и сторонниками "традиционных" ценностей вспыхнуло в Харькове. Там пытались помешать проведению Харьковпрайда. Несмотря ни на что акция состоялась в уникальном для Украины формате – автопробеге в поддержку прав ЛГБТ.

Как сообщила соорганизатор Автопрайду Анна Шарыгина, в Автопрайде приняли участие 20 автомобилей и примерно 100 человек. Автоколонна проехала по проспекту Гагарина.

"Это действительно беспрецедентно для нас, для украинских прайдов. И мы сделали все, чтобы марш состоялся безопасно в условиях карантина", - добавила Шарыгина.

Она рассказала, что основная причина изменения формата прайда – с шествия на автопробег – требования эпидемической безопасности.

Вторая причина проведения Автопрайда – необходимость избежать провокаций со стороны сторонников "традиционных" ценностей.

Тем не менее, противники Автопрайда все равно провели свои акции харьковский центр "Правого сектора" - у памятника Тарасу Шевченко в центре города, а объединение "Фрайкора" - у здания Харьковской облгосадминистрации.

Радужный флаг в Харькове. Фото: KharkivPride / FacebookРадужный флаг в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook

Участницы Автопрайда в Харькове. Фото: KharkivPride / FacebookУчастницы Автопрайда в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook

Как сообщали Українські Новини, в Одессе во время "Марша равенства" произошли столкновения между полицией и участниками другой акции — марша "За семейные ценности", которые пытались помешать организации "Одесса прайда".

Ранее депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") предлагает парламенту ввести штраф до 17 тыс. гривен или лишение свободы до 8 лет за публичные призывы к насильственным действиям, преследованию и унижению достоинства лиц по признаку сексуальной ориентации.

Во всем мире автоконцерны в честь "Месяца прайда", посвященного видимости ЛГБТ, стали менять цвета своих логотипов на радужную.

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Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
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