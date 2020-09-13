В Киевской области немного снизилась заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились четверо детей

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 12 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 99 человек до 6 849, умерших - на 1 до 135. Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. "По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 13 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждено 6 849 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 562 детей и у 861 медработника. За сутки подтверждено 99 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4 детей в возрасте от 5 до 17 лет", - сказано в нем. 14 больных госпитализированы за предыдущие сутки, остальные находятся на амбулаторном лечении (под медицинским наблюдением). За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 025 больных, на амбулаторном лечении - 5 824 человека. Выздоровели всего 4 576 человек, из них 384 ребенка. "Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 135 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 (умер мужчина в возрасте 82 года, житель города Белая Церковь)", - говорится в сообщении. Всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 10 331 сообщение о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 108. Установлено медицинское наблюдение за 19 257 контактными лицами Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки подтвердили еще 310 случаев коронавируса. Кроме того, в Украине за сутки 2 476 заболевших.