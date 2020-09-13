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  • В Киевской области немного снизилась заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились четверо детей
13 сентября 2020, воскресенье, 12:45 98
Общество 2020-09-13T13:30:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области немного снизилась заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились четверо детей

В Киевской области немного снизилась заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились четверо детей

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 12 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 99 человек до 6 849, умерших - на 1 до 135.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 13 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждено 6 849 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 562 детей и у 861 медработника. За сутки подтверждено 99 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4 детей в возрасте от 5 до 17 лет", - сказано в нем.

14 больных госпитализированы за предыдущие сутки, остальные находятся на амбулаторном лечении (под медицинским наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 были госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 1 025 больных, на амбулаторном лечении - 5 824 человека.

Выздоровели всего 4 576 человек, из них 384 ребенка.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 135 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 (умер мужчина в возрасте 82 года, житель города Белая Церковь)", - говорится в сообщении.

Всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 10 331 сообщение о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 108.

Установлено медицинское наблюдение за 19 257 контактными лицами

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки подтвердили еще 310 случаев коронавируса

Кроме того, в Украине за сутки 2 476 заболевших

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